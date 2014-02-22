به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در آخرین جلسه جامعه اسلامی مهندسین در سال 92 که شنبه در دفتر جام برگزار شد، با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رهبری گفت: این سیاستهای طبق اصل 10 قانون اساسی پس از مشورت آقا در مجمع تشخیص مصلحت بررسی و با کمترین تغییر ابلاغ شد.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین افزود: این سیاستها علاوه بر تاثیر خوب بر اقتصاد کشور، یک ویژگی دیگر دارد. آن ویژگی زمان بسیار خوب ابلاغ این سیاست است.

وی با بیان اینکه در حال مذاکره سخت و جدی با رقبای خود در 1+5 هستیم گفت: موضع نظام در این گفتگوها روشن و شفاف است و خطوط قرمز به درستی تصویب شده است.

باهنر مذاکره کنندگان را همچون سرداران جنگ نامید و گفت: ما وارد یک جنگ بسیار مهم شده ایم که برای نظام بسیار مهم است و آن را رصد می کند. ما نیز از یک طرف باید هم حمایت کنیم و از طرف دیگر باید مواظبت هم داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ما به طرف مقابل خوشبین نیستیم گفت: در تعهداتی که با 1+5 می بندیم مادامی که آنان پایبند به توافقات باشند ما هم متعهد هستیم.

باهنر با بیان اینکه از 50 سال گذشته همواره ما با آمریکا در یک مسابقه برد ـ باخت شرکت داشتیم گفت: خود آمریکایی ها باید قضاوت کنند که در این پنجاه سال بخصوص در 35 سال اخیر چه کسی برده و چه کسی باخته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست نرمش قهرمانانه ادامه داد: با این سیاست جدید رهبری ما وارد بازی برد - برد شدیم و حاضریم که این بازی را هم ادامه دهیم اما اگر رقیب به فکر بازی برد - باخت باشد ما تجربه طولانی در این بازی داریم و دشمن اگر بخواهد زمین بازی را عوض کند ما نیز بازی را عوض می کنیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مذاکرات هسته ای ما تنها محدود به مسئله هسته ای است ادامه داد: توسعه دادن مذاکرات از خطوط قرمز ما است.

وی تصریح کرد: رقیب اگر بخواهد مذاکرات را به مسائل دیگر همچون بحث موشک، حقوق بشر و تروریسم اشاعه دهد ما وارد بحث مذاکره نمی شویم.

باهنر خاطرنشان کرد: ما قدرت موشک هایمان را در عمل نشان می دهیم که چقدر برد و قدرت دارند.

دبیر جامعه اسلامی مهندسین در ادامه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی بر اثر تحریم ها نیست گفت: تنها 30 درصد از مشکلات اقتصادی که با آن گریبانگیر هستیم مربوط به تحریم هاست و 70 درصد آن مربوط به سیاستهای اشتباه است و تنها راه جبران این مشکلات اقتصادی متمرکز شدن روی اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: شاهد صحبت هایم پیشرفت ما در مسائل نظامی است؛ با وجود اینکه بیشترین تحریم ها در مورد مسائل نظامی و فناوریهای موشکی و جنگی بوده است و قبل از آنکه در مقوله بیمه ها، بانکها و کشاورزی و بهداشت تحریم شویم در مسائل نظامی تحریم شده بودیم اما بیشترین پیشرفتها را در همین بخش ها داشته ایم.

باهنر تاکید کرد: همه باید بر این باور تکیه کنیم که امکانات داخلی و سرمایه های انسانی راه نجات اصلی ماست. بنابراین خوشبختی را آن طرف آبها جستجو نکنید.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک راه سخت، طولانی و پرحجم است گفت: ما رد پایی از اقتصاد مقاومتی در بودجه 93 گذاشته ایم که امیدواریم عملیاتی شود.

باهنر همچنین در پایان گفت: پنجم تیرماه کنگره جامعه اسلامی مهندسین برگزار می شود.