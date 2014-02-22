به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر شنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر با اشاره به ابلاغ اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: اجرای این قانون به گستردگی مرححله اول نیست و اقلام محدودی را شامل می‌شود و میزان افزایش‌ها هم به اندازه سال قبل نیست.

وی با بیان اینکه دولت در حال حاضر 42 هزار میلیارد تومان بابت یارانه به مردم پرداخت می‌کند، خاطرنشان ساخت: باید مبلغی بیش از این از طریق هدفمندی نصیب دولت می‌شد که این موضوع محقق نشد و 16 هزار میلیارد ریال نیز دولت کمتر دریافت کرد و آن را تامین و به مردم پرداخت می‌کند.

استاندار بوشهر اضافه کرد: با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها این مشکل حل می‌شود و شاهد بهبود این وضعیت هستیم و بخشی از این درآمدها نیز در بخش‌هایی چون بخش سلامت می‌شود.

وی به سفر مدیران به تهران برای پیگیری امور اشاره کرد و بیان داشت: بخش‌نامه را به همه دستگاه‌ها ارسال خواهیم کرد و لازم است که مدیران قبل از سفر هماهنگی لازم را داشته باشند و پس از برگشت نیز گزارشی از نتایج آن ارائه کنند.

انتقاد از حضور نماینده مدیران در جلسات

سالاری با اشاره به اینکه برخی از مدیران معاونان و یا نماینده خود را برای حضور در نشست‌های مهم می‌فرستند، تاکید کرد: زمانی که مدیر در استان حضور دارد باید شخصا به نشست بیاید و شان نشست‌ها را کم نکنند و در صورت حضور معاونین برخورد خواهیم کرد و آنها را به نشست راه نخواهیم داد.

وی همچنین خواستار تلاش همه مسئولان برای صیانت از اموال عمومی شد و افزود: در بخش اراضی عمومی شاهد تلاش‌هایی از سوی زمین‌خواران برای تصاحب زمین‌های دولتی هستیم که پیگیری در این زمینه مطلوب نیست.

استاندار بوشهر تصریح کرد: برخی نارسایی‌ها در این زمینه تا برخی آرا به نفع افراد صادر شود و ساماندهی لازم را در این زمینه انجام خواهیم داد و تشکیل شورای حقوقی استان بوشهر را در دستور کار داریم که رسیدگی به این امور را با جدیت انجام خواهند داد.

وی با تاکید بر لزوم تلاش برای توسعه دولت الکترونیک در استان بوشهر، گفت: باید آمار کارکرد ادارات استان بوشهر را در زمینه دولت الکترونیک بالا ببریم و خدمات بیشتری به صورت الکترونیکی ارائه شود.

لزوم تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گردشگری

سالاری همچنین خواستار تلاش همه مسئولان برای جذب اعتبارات ملی شد و اظهار داشت: اعتبارات استانی کفاف نیازهای دستگاه های اجرایی را نمی‌دهد و باید با تلاش بیشتر شاهد جذب اعتبارات ملی از سوی وزارت‌خانه‌ها باشیم.

وی بر لزوم تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گردشگری، آبزی‌پروری، حوزه نخیلات و کشت گلخانه‌ای تاکید کرد و افزود: در بخش بازرگانی و اقتصادی استان نیز باید تنگناهای موجود را شناسایی و به صورت قانونی انها را رفع کنیم.

استاندار بوشهر همچنین به پیگیری پروژه‌های حمل و نقل در بخش زمینی و ریلی اشاره کرد و بیان داشت: اجرای طرح‌های حمل و نقل ریلی از طریق فاینانس به بخش خصوصی امکانپذیر است و باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.

بانک‌ها نقش بیشتری در توسعه استان ایفا کنند

وی تصریح کرد: بانک‌ها نیز باید تلاش کنند و در زمیته توسعه استان و اعطای تسهیلات نقش بیشتری را ایفا کنند.

سالاری با اشاره به لزوم تلاش برای تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و صنعتی و پیگیری‌های صورت گرفته در این زمینه، افزود: خط دوم کوثر نیز پیگیری شده است و تکمیل و توسعه شبکه‌های ابیاری سد کوثر نیز در دستور کار است.

وی خواستار تلاش جهاد کشاورزی برای بهبود وضعیت آبیاری و اصلاح شیوه‌های نامناسب شد و اظهار داشت: در برخی حوزه‌ها شاهد مصرف بیش از پنج برابری نیاز هستیم که باید بازنگری شود.

