چهارمین المپیاد رباتیک دانشجویی و دانش آموزی کشور در بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی عصر امروز در مراسم آغاز این المپیاد اظهارکرد: این المپیاد به حضور 410 تیم از 31 استان کشور در دو سطح دانشجویی و دانش آموزی برگزار می شود.

مهدی ثقفی بیان داشت: هدف از برگزاری این المپیاد را ایجاد بستری برای توسعه و شناسائی استعدادهایی درخشان علمی دانشگاه در حوزه رباتیک و تشکیل محلی برای جمع آوری نظرات خبرگان دانشگاه پیام نوردر حوزه رباتیک و پیشرفت و توسعه در زمینه های رباتیک و تولید محصولات و ورود به بازار است.



رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی افزود: چهارمین المپیاد رباتیک با رویکرد کاربردی و تاثیر گزاری در تولید سازماندهی شده تا با حضور و مشارکت صاحب نظران علمی زمینه ساز تجربه و تحلیل شرایط و الزامات شود.



وی گفت: المپیاد رباتیک می تواند ریل گذار حرکتی باشد که نقش برجسته ای در حماسه اقتصادی ایفا کند.

وی عنوان کرد: توجه جدی به دستاوردهای این المپیاد به منظور تدوین نقش راه ارتقا تولید صنایع جهت اجرائی کردن استراتژی مربوطه ضرورتی انکار ناپذیر است.



ثقفی بیان داشت: حدود 45 میلیون تومان اعتبار برای پرداخت جوایز نقدی به برگزدیدگان این المپیاد در نظرگرفته شده است.



وی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این المپیاد حمایت می کند، تصریح کرد: حدود 15 میلیون تومان از طرف این معاونت در راستای برگزلری این المپیاد کمک در یافت شده است.



به گفته وی حدود 45 نفر در قالب کمیته های مختلف در کمیته اجرائی چهارمین المپیاد رباتیک کشور همکاری دارند.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی افزود: خراسان رضوی با 72 تیم، تهران با 55 تیم، آذربایجان شرقی با 38 تیم و فارس با 35 تیم از فعالترین استانهایی هستند که بیشترین تعداد تیم ثبت نامی را در این دوره داشته اند.