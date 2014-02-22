  1. جامعه
  2. محیط زیست
۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۰۱

بارش باران و کاهش دما در شمال کشور طی دو روز آینده

بارش باران و کاهش دما در شمال کشور طی دو روز آینده

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی از بارش باران و کاهش دما در شمال کشور طی دو روز آینده خبر داد.

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امشب بارش باران و کاهش دما در سواحل جنوبی دریای خزر پیش بینی می شود.

به گفته وی، یکشنبه و دوشنبه در برخی مناطق شمال شرق نیز بارش باران و وزش باد رخ می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: چهارشنبه به تدریج سامانه بارشی از غرب وارد کشور خواهد شد.

وظیفه تصریح کرد: فردا آسمان تهران نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد و درارتفاعات با افزایش ابر است. بیشینه دما با 3 درجه کاهش نسبت به امروز معادل 14 درجه سانتیگراد و کمینه دما مانند امروز برابر 7 درجه سانتیگراد بالای صفر است.

 

کد مطلب 2241699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها