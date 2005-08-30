10 نفر از روساي دانشگاه ها از سمت خود كناره گيري كرده اند // براي توانمند كردن آموزش عالي بايد از مديران فعلي استفاده شود





به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر جعفر توفيقي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: اگر وزارت علوم در دولت جديد همان مسير حركتي وزارت خانه در سال هاي اخير را دنبال كند و با همان انگيزه در راستاي پيشبرد اهداف علمي و آموزشي كشور حركت كند آينده روشني پيش روي آموزش عالي كشور خواهد بود.

عضوهيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه كدام يك از روساي دانشگاه ها در پست خود باقي مي مانند اظهار داشت: جمعي كه در دانشگاه هاي سراسر كشور مشغول به فعاليت هستند از توانمندترين، مجرب ترين و دانشمند ترين مديران كشور هستند كه وجود هر كدام از اين افراد براي ادامه كار بسيار مفيد خواهد بود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" تاكيد كرد: اگر چه بيش از 10 نفر از روساي دانشگاه هاي سراسر كشور به دليل مسائل شخصي از سمت خود استعفا داده اند اما بهتر است كه از حداكثر اين افراد براي توانمند كردن آموزش عالي كشور استفاده شود.

دكتر توفيقي درخصوص ادغام وزارت علوم و نظام پزشكي خاطرنشان كرد: در تمامي دنيا اين آموزش پزشكي با ساير علوم منطبق و يكپارچه است كه در كشور ما نيز بهتر بود اين روند صورت مي گرفت.

وي تصريح كرد: بازگشت نظام پزشكي به وزارت علوم از نظر اجرايي وقت و انرژي فراواني را در ابتداي دولت جديد خواهد گرفت به همين خاطر در اين زمان اين مسئله توصيه نمي شود.

وزير سابق علوم در خصوص تخليه دانشگاه هنر اصفهان نيز اظهار داشت: دانشگاه هنر اصفهان يكي از بهترين دانشگاه هاي وزارت علوم است كه با سبك معماري خود يك دانشگاه مخصوص هنر است كه اگر اين دانشگاه تخليه شود دانشجو و روند فعاليت علمي اين دانشگاه آسيب خواهد ديد.

دكتر توفيقي ادامه داد: بيشترين پيگيري ها در خصوص اين دانشگاه از سوي وزارت علوم صورت گرفته كه با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي صحبت هايي براي در اختيار گرفتن دانشگاه از سازمان بنياد مستضعفان انجام شده كه به همكاري اين سازمان بسيار خوش بين هستيم.