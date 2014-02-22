زمین لرزه های امروز گلباف خسارت نداشت/ بروز زمین لرزه 3.3 ریشتری در گلباف

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه های گلباف که طی روزهای اخیر بارها این منطقه را لرزانده است همچنان ادامه دارند، نکته قابل توجه اینکه این زمین لرزه ها در تمام موارد بین سه تا 3.5 ریشتر ثبت شده اند.

عصر امروز ساعت 2 و 27 دقیقه نیز زمین لرزه ای دیگر این شهر را لرزاند کانون این زمین لرزه در عمق 17 کیلومتری زمین ثبت شده است.

مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه 57.64 درجه طول جغرافیایی و 29.93 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

زمین لرزه های اخیر گلباف تاکنون هیچ خسارتی نداشته اند.

گلباف از منطاق زلزله خیز استان کرمان محسوب می شود و در نزدیکی شهر کرمان قرار دارد.