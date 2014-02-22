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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۰۳

تداوم زمین لرزه های کرمان/

زمین لرزه های امروز گلباف خسارت نداشت/ بروز زمین لرزه 3.3 ریشتری در گلباف

زمین لرزه های امروز گلباف خسارت نداشت/ بروز زمین لرزه 3.3 ریشتری در گلباف

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه های بالای سه ریشتر گلباف طی 48 ساعت گذشته افزایش چشمگیر یافته است و ساعاتی قبل هم این شهر با زمین لرزه ای 3.3 ریشتری تکان خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه های گلباف که طی روزهای اخیر بارها این منطقه را لرزانده است همچنان ادامه دارند، نکته قابل توجه اینکه این زمین لرزه ها در تمام موارد بین سه تا 3.5 ریشتر ثبت شده اند.

عصر امروز ساعت 2 و 27 دقیقه نیز زمین لرزه ای دیگر این شهر را لرزاند کانون این زمین لرزه در عمق 17 کیلومتری زمین ثبت شده است.

مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه 57.64 درجه طول جغرافیایی و 29.93 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

زمین لرزه های اخیر گلباف تاکنون هیچ خسارتی نداشته اند.

گلباف از منطاق زلزله خیز استان کرمان محسوب می شود و در نزدیکی شهر کرمان قرار دارد.

 

کد مطلب 2241700

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