تیموشنکو: دیکتاتور اوکراین سرنگون شد/ رهبر اپوزیسیون به معترضان در کی یف می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "یولیا تیموشنکو" رهبر اپوزیسیون اوکراین امروز پس از تحمل دو سال و نیم محکومیت، از زندانی در شهر خارکیف واقع در شرق اوکراین آزاد شد. وی در نخستین اظهار نظر در مورد تحولات امروز اوکراین گفت این کشور از شر یک دیکتاتور خلاص شده است.

در همین حال "اولها لاپو" سخنگوی حزب وطن به رهبری تیموشنکو اعلام کرد وی عازم شهر کی یف است تا به معترضان تجمع کننده در میدان اصلی این شهر موسوم به میدان استقلال بپیوندد. این در حالی است که با فرار "ویکتور یانوکوویچ" از کی یف،کنترل این شهر به دست مخالفان افتاده است. معترضان امروز با حمله به کاخ ریاست جمهوری و ساختمان های دولتی در پایتخت، کنترل این اماکن را به دست گرفتند.

گفته می شود یانوکوویچ برای در امان ماندن از خشم معترضان به شرق کشور که اکثریت آن طرفدار دولت وی هستند، گریخته است. پارلمان اوکراین امروز "الکساندر تورچینوف" را که ساعاتی پیش به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شده بود، به ریاست دولت انتقالی این کشور منصوب کرد. وی قرار است تا برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در بیست و پنجم ماه می اداره کشور را به دست بگیرد.