آموزش های ترافیکی به 260 مدرسه حاشیه راههای خراسان جنوبی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی حسن‌ زاده بعد از ظهر شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند اظهار داشت: در ایام اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی نظارت‌های لازم بخصوص بر سرویس‌های برون شهری و طرح گشت نامحسوس انجام می‌شود.

وی افزود: این اداره به بیش از 260 مدرسه مقررات ترافیکی درسطح محورهای مواصلاتی استان را آموزش داده است.

مسئول ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری 65 دوره آموزش برای متورسواران، گفت: در این دوره‌ها بیش از 6 هزار نفر آموزش دیده‌اند و 3 هزار کلاه ایمنی در بین موترسوران رایگان توزیع شده است.

شستشوی 5 هزار متر مکعب مخازن ذخیره آب شهرستان بیرجند/ انجام 2 هزار آزمایش میکروبی آب

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند نیز اظهار کرد: با توجه به احتمال تعطیلی کارخانجات در ایام تعطیلات، پودر پرکلرین و آب ژاول مورد نیاز گندزدایی در این ایام خریداری و ذخیره شده است.

مجید محمدنژاد ادامه داد: همچنین شستشوی 5 هزار متر مکعب مخازن ذخیره آب و دو حلقه چاه‌ جدید الاحداث و اخذ مجوز برای تانکرهای توزیع آب شرب و نظارت بر آب توزیعی توسط این تانکرها صورت گرفته است.

وی با اشاره به استقرار اکیپ‌های کنترل کیفیت آب، افزود: این اکیپ‌ها در مورد وسایل کلرسنجی، نمونه برداری و انجام آزمایشات میکروبی آب فعالند و مشکلات احتمالی را بررسی و دفع می‌کنند.

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از انجام 6 هزار کلرسنجی در بیرجند خبر داد و گفت: دو هزار مورد آزمایش میکروبی جهت پایش وضعیت کیفی آب و آزمایشات شیمیایی از منابع و شبکه بر اساس دستورالعملها انجام شده است.

محمدنژاد شستشوی 50 کیلومتر از شبکه توزیع برای تخلیه رسوبات و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای اپراتورهای کلرزنی را از دیگر فعالیت‌های امور آب و فاضلاب بیرجند در راستای همکاری با طرح بسیج سلامت نوروزی برشمرد.

کمبود اعتبار مانع اتلاف سگهای ولگرد

مسئول امور سیاسی بخشداری مرکزی با اشاره به طرح اتلاف سگ‌های ولگرد، گفت: در این طرح 181 قلاده سگ با 65 میلیون ریال هزینه از محل اعتبارات دهیاری‌های بخش مرکزی، اتلاف و لاشه‌ها به صورت بهداشتی دفن شده است.

احمد جلیلی با بیان اینکه در سال جاری 75 قلاده سگ در پنج مرحله اتلاف شده‌اند، افزود: در حال حاضر به علت کمبود منابع مالی عملیات اتلاف تعطیل شده است.