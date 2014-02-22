۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۱۵

حسن زاده:

آموزش های ترافیکی به 260 مدرسه حاشیه راههای خراسان جنوبی ارائه شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل خراسان جنوبی از ارائه آموزشهای ترافیکی به بیش از 260 مدرسه حاشیه راههای استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی حسن‌ زاده بعد از ظهر شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند اظهار داشت: در ایام اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی نظارت‌های لازم بخصوص بر سرویس‌های برون شهری و طرح گشت نامحسوس انجام می‌شود.

وی افزود: این اداره به بیش از 260 مدرسه مقررات ترافیکی درسطح محورهای مواصلاتی استان را آموزش داده است. 

مسئول ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری 65 دوره آموزش برای متورسواران، گفت: در این دوره‌ها بیش از 6 هزار نفر آموزش دیده‌اند و 3 هزار کلاه ایمنی در بین موترسوران رایگان توزیع شده است.

شستشوی 5 هزار متر مکعب مخازن ذخیره آب شهرستان بیرجند/  انجام 2 هزار آزمایش میکروبی آب

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند نیز اظهار کرد: با توجه به احتمال تعطیلی کارخانجات در ایام تعطیلات، پودر پرکلرین و آب ژاول مورد نیاز گندزدایی در این ایام خریداری و ذخیره شده است.

مجید محمدنژاد ادامه داد: همچنین شستشوی 5 هزار متر مکعب مخازن ذخیره آب و دو حلقه چاه‌ جدید الاحداث و اخذ مجوز برای تانکرهای توزیع آب شرب و نظارت بر آب توزیعی توسط این تانکرها صورت گرفته است.

وی با اشاره به استقرار اکیپ‌های کنترل کیفیت آب، افزود: این اکیپ‌ها در مورد وسایل کلرسنجی، نمونه برداری و انجام آزمایشات میکروبی آب فعالند و مشکلات احتمالی را بررسی و دفع می‌کنند.

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از انجام 6 هزار کلرسنجی در بیرجند خبر داد و گفت: دو هزار مورد آزمایش میکروبی جهت پایش وضعیت کیفی آب و آزمایشات شیمیایی از منابع و شبکه بر اساس دستورالعملها انجام شده است.

محمدنژاد شستشوی 50 کیلومتر از شبکه توزیع برای تخلیه رسوبات و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای اپراتورهای کلرزنی را از دیگر فعالیت‌های امور آب و فاضلاب بیرجند در راستای همکاری با طرح بسیج سلامت نوروزی برشمرد.

کمبود اعتبار مانع اتلاف سگهای ولگرد

مسئول امور سیاسی بخشداری مرکزی با اشاره به طرح اتلاف سگ‌های ولگرد، گفت: در این طرح 181 قلاده سگ با 65 میلیون ریال هزینه از محل اعتبارات دهیاری‌های بخش مرکزی، اتلاف و لاشه‌ها  به صورت بهداشتی دفن شده است.

احمد جلیلی با بیان اینکه در سال جاری 75 قلاده سگ در پنج مرحله اتلاف شده‌اند، افزود: در حال حاضر به علت کمبود منابع مالی عملیات اتلاف تعطیل شده است.

