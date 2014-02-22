آسیب شناسی جامعه در گرگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربیعی شامگاه شنبه در شصت و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: از عید فطر تاکنون تعداد 7 نفر از افرادی که متهم به اعدام در استان گلستان بودند با پیگیری دادستان استان و تیم قضایی مورد بخشودگی قرار گرفتند.

وی ضمن قدردانی از این تیم قضایی جهت پیگیری حکم بخشودگی این 7 نفر ادامه داد: در جامعه عوامل مختلفی وجود دارد که باعث بررسی ناهنجاری ها می شود که در برخی موارد این ناهنجاری های منجر به بروز جرمهایی شده که مجازات آن اعدام است، لذا ضروری است این موارد به صورت ریشه ای توسط کارشناسان بررسی شوند.

وی ادامه داد: اگر برای بازدید به زندان گرگان مراجعه کنید مشاهده خواهید کرد که تعدادی زیادی از این زندیانی ها در انتظار اجرای حکم اعلام هستند که وقوع این اتفاق برای خانواده های این افراد بسیار سخت خواهد بود و به یقیین تبعات منفی را برای اعضای خانواده آنها نیز در پی خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به سقوط تصادف اتوبوس تعاونی شماره یک گرگان در محور آمل- تهران، تصریح کرد: متاسفانه بی توجهی راننده این اتوبوس جان بسیاری از شهروندان را گرفته و بسیاری از افراد را دچار صدمات جسمی کوچک و بزرگ کرد.

وی تاکید کرد: پلیس راه بهتر است به جای تعیین جریمه سنگین جهت صحبت با تلفن همراه در ترافیک شهری، قوانینی بیاندیشد تا به محض اطلاع رسانی شهروندان در خصوص صحبت راننده در مسیر جاده های برون شهری، دفترچه این افراد را باطل شود.

ربیعی خواستار پیگیری افتاح و بهره برداری از المان میدان بسیج از سوی شهرداری گرگان شد و اظهار داشت: در گذشته تفاهم نامه ای بین شهرداری و دانشگاه گلستان در خصوص احداث موزه زمین شناسی انعقاد شده بود که به لحاظ اهمیت احداث این موزه روباز خواستار پیگیری جدی شهرداری گرگان در این بخش هستم.