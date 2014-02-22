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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۴۱

با حکم پرویزی/

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری منصوب شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری منصوب شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی با صدور حکمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری این استان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  سیدعلی اکبر پرویزی طی حکمی علی اکبر شمسی پور را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان شمالی برگزید.

در بخشی از این حکم خطاب به شمسی پور آمده است: نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ  به سمت مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه منصوب می شوید.

پرویزی در این حکم اظهار امیدواری کرده است که شمسی پور در حیطه وظایف محوله و در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به منظور نیل به اهداف و سیاست های متعالی دولت تدبیر و امید، برای خدمت صادقانه به مردم موفق باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این محمد محمد زاده مدیرکلی دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری را بر عهده داشت.

کد مطلب 2241708

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