ترویج فرهنگ مطالعه راهکاری مناسب برای مقابله با جنگ نرم دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی عصر شنبه در جمع مدیران شهرستان افزود: ارتقای شاخص ها و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است.

وی اظهارداشت: تقویت ارزش ها در جامعه مانند گسترش فعالیت های قرآنی، ترویج فرهنگ مطالعه و عفاف و حجاب از افزایش بزه اجتماعی جلوگیری می کند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت با اشاره به جنگ نرم دشمنان گفت: تقویت باورهای دینی در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان امروزه در خنثی سازی دسیسه های بیگانگان بسیار موثر است.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ مطالعه و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در جامعه، راهکاری مناسب برای مقابله با جنگ نرم دشمنان است.

ثقتی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ دشمنان طرح جنگ نظامی علیه ملت ایران اجرا و قصد ضربه زدن به ایران اسلامی را داشتند.

وی تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس ملت رشید و ولایی ایران اسلامی و جوانان مقاوم کشور به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی لبیک گفته و با دست‌ های خالی در برابر دشمن متجاوز ایستادند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: دوران دشمنان به این نتیجه رسیدند که با جنگ نظامی نمی‌ توانند روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ایران را بشکنند و این مردم از پیگیری آرمان‌ های خود و حرکت در مسیر ولایت دست بر نخواهد داشت.

وی افزود: به همین دلیل دشمنان اسلام و انقلاب به تهاجم و شبیخون فرهنگی روی آوردند و به همین دلیل طی سال‌ های گذشته به طور مکرر رهبری معظم انقلاب اسلامی به مردم و مسئولان هشدار دادند که باید با حفظ بصیرت برای پیروزی در این جنگ نیز آماده بود.

ثقتی بیان داشت: در جنگ نرم و تهاجم فرهنگی غرب علیه باورها و اعتقادات ملت ایران، نسل جوان هدف اصلی توطئه‌ ها قرار داده و آنان می‌ خواهند جوانان و نوجوانان جامعه را منحرف کنند بنابراین باید از همه توان خود برای هدایت صحیح نسل جوان استفاده کرد.