ادامه قاچاق دام در جنوب کرمان/ کشف 5300 دام غیر مجاز در شهرستانهای جنوبی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توکلی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از ابتدای سالجاری تا کنون 5351 راس دام سبک و سنگین توسط پرسنل نیروی انتظامی توقیف و جهت اعلام نظر کارشناسی به ادارات دامپزشکی منطقه ارجاع شده است.

وی اظهارداشت: منطقه جنوب کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود به دلیل هم مرزی با استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان منطقه ای استراتژیک در ورود و خروج دام محسوب می گردد.

وی افزود: وسعت منطقه، وجود دشت وسیع جازموریان و تعدد راههای فرعی ورودی و خروجی ،عدم وجود پست قرنطینه دامی را از مشکلات این منطقه جهت اعمال نظارت های کارآمد بر تردد دام دانست.

مدیر کل دامپزشکی جنوب کرمان تصریح کرد: تردد غیر مجاز و قاچاق دام علاوه بر مخاطرات بهداشتی در جمعیت دامی منطقه، سبب افزایش بروز بیماریهای مشترک انسان و دام می شود.

توکلی گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون 5351 راس دام سبک و سنگین توسط پرسنل نیروی انتظامی توقیف و جهت اعلام نظر کارشناسی به ادارات دامپزشکی منطقه ارجاع گردیده است.

توکلی ضمن تقدیر از عملکرد مراجع قضایی و انتظامی منطقه اذعان داشت:همچون گذشته خواستار همکاری همه جانبه تمامی ارگانهای ذیربط همچون فرمانداریها و مراجع قضایی و انتظامی جهت برخورد با ترددهای غیرمجاز و قاچاق دام زنده هستیم.