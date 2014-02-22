به گزارش خبرنگار مهر، علی پریمی عصر شنبه در همایش گفتمان دینی که با موضوع "آسیب های اجتماعی" ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مهدیشهر در محل سالن همایش های هنرستان پاکزاد این شهر برگزار شد با بیان اینکه شبکه های ماهواره، اعتقادات جوانان را نشانه گرفته است افزود: تکنولوژیهای نوین و فناوریهای ارتباطی امروزه تمام شئون زندگی انسانهارا متأثر کرده است.

وی تصریح کرد: فناوریهای ارتباطی اطلاعات در حوزه عملیات روانی نیز کاربرد فراوانی یافته است و در واقع عملیات روانی و یا به تعبیر دیگر تأثیر و نفوذ در افکار و رفتار سایر دولتها و ملل که کارگزاران آن را در جهت اهداف و مقاصد خود برنامه ریزی می‌کنند، امروزه از رئیس طریق فناوریهای ارتباطی، اطلاعاتی بویژه رسانه های نوین روبه گسترش نهاده است.

دانشگاه پیام نور دامغان با بیان اینکه هر جامعه‌ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات رو به‌رو است، گفت: این انحرافت تاثیرات مخربی بر روی فرآیند ترقی جامعه خواهد داشت.

پریمی در خاتمه، ورود بی‌مقدمه ابزاری چون ماهواره طی سه دهه اخیر و نیز اینترنت را باعث بروز بیشترین آسیب به خانوارهای ایرانی دانست و افزود: استفاده نامطلوب از این ابزار باعث تخریب مسائل اخلاقی، فکری و عقیدتی در بین افراد می‌شود.