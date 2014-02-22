رسانه در تمامی زمینه ها می تواند تاثیرگذار باشد/ لزوم توسعه زیر ساخت های گردشگری در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تامینی عصر شنبه در جمع مدیران استان افزود: رسانه ها در تعالی بخشی جامعه و پیشرفت کشور بسیار اثر گذار هستند.

وی همچنین با بیان اینکه رسانه‌ ها با اطلاع‌ رسانی صحیح و به موقع نقش موثری در رشد و پویایی جامعه دارند، اظهارداشت: خبرنگاران حلقه ارتباطی مردم و مسئولان هستند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تامین سلامت جامعه مستلزم مشارکت عمومی است، گفت: امکان توسعه و پیشرفت در جامعه فاقد سلامت ضعیف است و برای پیشرفت باید جنبه‌ های مختلف سلامت جامعه در نظر گرفته و مشارکت عمومی در این زمینه جلب شود.

وی افزود: تامین سلامت جامعه وظیفه یک دستگاه اجرایی به تنهایی نیست و این دستاورد مستلزم مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی و همراهی در زمینه اجرای برنامه‌های سلامت جامعه است.

تامینی به توجه ویژه دولت به مقوله بهداشت و سلامت اشاره کرد و اظهارداشت: احداث مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی، توسعه پایگاه‌های اورژانس و احداث و بازسازی بیمارستا‌ها از جمله اقداماتی بوده که در این زمینه انجام شده است.

وی در ادامه به بحث توسعه گردشگری اشاره کرد و بیان داشت: گیلان از کانون های مهم گردشگری در سطح کشور است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه زیر ساخت های صنعت توریسم در استان به ویژه این شهرستان تاکید کرد و افزود: ضریب ماندگاری گردشگری موجب اشتغال و رونق اقتصادی در جامعه خواهد شد.