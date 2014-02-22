علت آتش سوزی کوه "گوی داغ" مشگین شهر در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی شامگاه شنبه در حاشیه ستاد بحران به خبرنگار مهر گفت: آتش سوزی در این منطقه از عصر روز جمعه به دلایل نامشخص آغاز شده و امروز با تلاش شهروندان و اکیپ های اعزامی مهار شد.

وی افزود: بخش اعزامی از پوشش گیاهی این منطقه به دلیل آتش سوزی از بین رفته است.

عباداللهی با تاکید به اینکه خسارت آتش سوزی به منابع طبیعی قابل توجه است، اضافه کرد: پوشش گیاهی این منطقه جزو نمونه های نادر بوده و به همین دلیل تشخیص علت آن ضرورت ویژه دارد.

فرماندار مشگین شهر تصریح کرد: به محض روشن شدن دلیل این آتش سوزی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.