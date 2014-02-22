اجرای پروژه سرمایه گذاری بومرنگ در کرمان/ پارکینگ طبقاتی در نزدیکی مصلای بزرگ شهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: که یکی از عوامل پیشرفت و توسعه هر شهر و جامعه ای وجود سرمایه گذار و سرمایه گذاری در بخش های مختلف تجاری ، تفریحی ، ورزشی و غیره بوده و شهر کرمان باتوجه به شرایط و موقعیت خاص قابلیت سرمایه گذاری را دارا می باشد .

وی ادامه داد: با توجه به وجود ادارات و ارگانهای مختلف در حاشیه و محدوده اطراف میدان عاشورا و وجود مشکلات در پارک خودروها، یکی از اقدامات اخیر شهرداری کرمان در بخش سرمایه گذاری ، مشارکت با بخش خصوصی در ساخت پارکینگ طبقاتی در بلوار شهید عباسپور مجاورت میدان عاشورا است.

سعیدی مسیری ، کاربری املاک محدوده بلوار شهید عباسپور از مسکونی به پارکینگ تغییر کاربری داده شد .

وی در ادامه افزود: مجموعه پارکینگ فوق مشمول 16 ملک مسکونی می باشد.

شهردار منطقه یک کرمان مساحت عرصه در نظر گرفته شده را 5800 متر مربع اعلام کرد و افزود : در اجرای طرح فوق تا کنون توسط شهرداری منطقه یک قسمت عمده ای از پلاک ها تملک و مابقی پلاک ها در مرحله توافق با مالکین است .

وی در پایان گفت: طی روزهای اخیر سرمایه گذار این پروژه با سرعت بخشیدن به کار خود اقدام به تخریب املاک تملیکی و بارگیری آنها نموده است .