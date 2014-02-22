تخصیص 25 میلیارد تومان برای کنارگذرجنوبی بابل

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری عصر شنبه در مراسم کلنگ زنی پارک بهارنارنج محله کتی غربی بابل ، پروژه کنارگذر جنوبی را از پروژه های مهم بابل برشمرد.

وی با اشاره به پارک بهارنارنج افزود: احداث پارکها با نگرش محله محوری در راستای تامین سلامت جسمی، روحی و روانی افراد می تواند در زمینه های مختلف بسیار با اهمیت بوده و نشاط وسرزندگی رابه جامعه برگرداند.

وی با اشاره به اینکه پارک های محله محورمی تواند نقطه امیدی برای شهروندان در برخورداری از امکانات عادلانه دولت باشد بیان داشت: شهرداری ها به لحاظ ساختار سازمانی خود متعلق به این مردم بوده وحضور مردم را در عرصه های مختلف مدیریت می کنند.

وی خطاب به شهرداری وشورای شهر بابل برقی کردن پل هوایی فلکه کارگر، اتمام پروژه های مشمول زمان کنارگذرجنوبی و تامین آب شرب بابل واحداث پل سوم محمدحسن خان بابل را از مطالبات مردم برشمرد ومتذکرشد: گرچه به مشکلات ومسائل فعلی واقفم اما مردم خواستاراحداث پل سوم محمد حسن خان که کلنگ آن نیز به زمین زده شد، است و باید دراین خصوص تلاش وافر صورت

گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا ما نیز دردیداری که با معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری داشتیم قول مساعد دادند تا سهم میراث فرهنگی را برای پل سوم محمد حسن خان اختصاص دهند که به کمک اعتبار عمرانی شهرداری بابل فعالیت اجرایی این پروژه شروع شود.

نیازآذری اذعان داشت: بودجه لایحه سال 93 کشور739 هزارمیلیارد تومان و بودجه عمومی کشور نیز239 هزار میلیارد تومان ذکر شد.

نماینده مردم بابل بیان داشت:درخصوص هدفمندی یارانه ها نیزمبلغ 63 هزار و 200 میلیارد تومان به مجلس ارائه شد که مجلس این مبلغ را به 68 هزار میلیارد تومان افزایش داد ضمن اینکه مبلغ 10 هزار میلیارد تومان نیز به یارانه تولید داخلی اختصاص یافت.

این مسئول گفت: در سال 92 مبلغ 32 میلیارد و700میلیون تومان برای پروژه تامین آب شرب بابل اختصاص یافت که مبلغ 28 میلیارد تومان برای خرید لوله در نظر گرفته شد.

نماینده مردم بابل در مجلس از اختصاص مبلغ 40 میلیارد تومان در سال 93 برای احداث تصفیه خانه اصلی دربابل خبرداد وگفت: احداث یک تصفیه خانه ویک مخزن در بابل ومرزیکلا و احداث تصفیه خانه اضطراری تا پایان سال که به حجم 300 متر برآب شرب بابل افزوده خواهد شد از دیگر اقدامات انجام شده است.



وی احداث دو پل وآزادسازی به طول 800 متر را برای تسریع پروژه کنارگذرجنوبی امری ضروری برشمرد و گفت: دربازدید معاون وزیر راه وشهرسازی از این پروژه تفاهم نامه ای امضا شد تا بر اساس آن درسال 93 مبلغ 25 میلیارد تومان برای اجرای یک لاین این کنارگذر اختصاص یابد.

نیازآذری افزود: دولت برای مناطق کم ترتوسعه یافته مبلغ 600 میلیارد تومان به مجلس ارائه داد که مجلس این مبلغ را به سه هزار و 700 میلیارد تومان افزایش داد وهمچنین مبلغ سه هزار و 200 میلیارد تومان نیز برای درمان روستائیان لحاظ شد.