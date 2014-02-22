پارک بهار نارنج بابل کنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عسگری شهردار بابل عصر شنبه در مراسم کلنگ زنی پارک بهارنارنج محله کتی غربی بابل اظهار داشت:با وجودی که بودجه ملی شهرداری بابل متناسب با وضعیت وجمعیت شهرستان نیست اما با همکاری وتعامل شهروندان بابل در پرداخت به موقع عوارض شهری توانستیم قدم های مثبتی در راستای بهبود وضعیت شهر بابل برداریم.

وی بیان داشت: تعاملی که بین شهرداری وشورای شهر بابل ایجاد شده توانست موانع موجود در مسیر روند اجرایی پروژه ها را کاهش داده و با اتخاد تصمیمات درست بسیاری از پروژه های خردو کلانی که از سال های دور به زمین مانده بود را به اتمام برسانیم.

عسگری بهره برداری از چهارفاز جاده ساحلی،پارک ساحلی،پارک بانوان،ساختمان بحران،استخر و مجتمع تفریحی نهالستان را از جمله اقدامات اساسی شهرداری وشورای شهر بابل برشمرد.

وی اذعان داشت: پارک بهارنارنج محله کتی غربی بابل در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع با امکاناتی نظیر تاسیسات آب نما، زمین بدن سازی،سرویس بهداشتی، نگهبانی و زمین تنیس با هدف توجه همزمان به محلات مختلف و ایجاد نشاط و سرزندگی برای مردم منطقه کلنگ زنی شد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شهرداری بابل نیز تصریح کرد: ایجاد پارک محله سبب نشاط برای جامعه، افزایش سطح امید به زندگی، افزایش روحیه و تاثیرگذار در تفکر و ادراک انسان خواهدبود.

حسن حسن نتاج اضافه کرد: افزایش زندگی مسالمت آمیز،افزایش جذب توریست،تشویق به پیاده روی در راستای سلامت جسمی،افزایش قیمت اراضی، شادابی به چهره شهر،کاهش آلودگی هوا و صوتی،کاهش سرطانها ،بهبود آب منطقه وپرکردن اوقات فراغت از دیگر مزایای احداث پارک محله است.