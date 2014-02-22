3 کشته و 17 زخمی در انفجار انتحاری هرمل لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع لبنانی از اعزام خودروهای امدادی به هرمل برای تخلیه زخمی شدگان انفجار انتحاری در مرکز ارتش لبنان در نزدیکی پل العاصی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: سه نفر از نظامیان زخمی شده به بیمارستان العاصی برای مداوا منتقل شده اند جراحات سطحی دارند.

این منابع از کشته شدن دو نظامی لبنانی از جمله یک افسر در اثر انفجار انتحاری در هرمل خبر دادند.

از سوی دیگر شبکه العربیه به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن ده نفر در انفجار هرمل اشاره کرد.

منابع لبنانی اعلام کردند: خودرو بمبگذاری شده ای که عامل انتحاری آنرا هدایت می کرد از نوع جیپ مرسدس بوده است.

این در حالی است که مسئولان محلی از شهروندان لبنانی خواستند که از محل انفجار دور شوند.

از سوی دیگر وائل ابوفاعو وزیر بهداشت لبنان از همه بیمارستانهای نزدیک به محل انفجار در هرمل خواست که زخمی شدگان را با هزینه وزارت بهداشت درمان کنند.

شبکه المیادین تعداد کشته شدگان را سه نفر اعلام کرد.