احداث فاز دوم شهرک صنعتی سیرجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن پور نماینده مردم شهرستان های سیرجان وبردسیر در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که عصر امروز با حضور معاونین ومدیران شرکت شهرکهای صنعتی کرمان برگزار شد از فعالیت های این مجموعه درحوزه شهرستان های سیرجان وبردسیر تقدیر کرد.

وی شهرستان سیرجان را دارای موقعیت مناسبی برای توسعه صنعت عنوان کرد و گفت: عملکرد این شرکت در 2 شهرک صنعتی سیرجان مثبت و سازنده بوده و تلاش های صورت گرفته قابل تقدیر است.

وی افزود یکی از نهادهای دولتی که در خلق درآمد و ایجاد اشتغال در این مناطق نقش داشته است شرکت شهرکهای صنعتی کرمان بوده است.

حسن پور در ادامه بیان کرد فعالیت های عمرانی در شهرک صنعتی سیرجان 2 قابل توجه است ومی توان یکی از عوامل رشد در شهرستان سیرجان را شهرک های صنعتی آن دانست.

نماینده مردم شهرستان های سیرجان و بردسیر اظهارداشت: با توجه به رویکردی که در شهرستان سیرجان در بحث توسعه صنعت داریم نیازمند مشاغلی هستیم که نیاز استان وبخصوص شهرستان سیرجان را مرتفع نماید.

وی حمایت خود را از برنامه ریزی درجهت توسعه صنعت اعلام کرد وافزود: در راستای تخصصی شدن شهرکهای صنعتی شهرستان های سیرجان وبردسیر همکاری می نماییم.