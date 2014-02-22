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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۳۶

شکری تصریح کرد؛

مدیریت جهادی بستر شکوفایی کشور را فراهم می سازد

مدیریت جهادی بستر شکوفایی کشور را فراهم می سازد

تالش – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت جهادی، بهره وری، ایجاد اشتغال مولد و پایدار زمینه شکوفایی کشور را فراهم خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری  شامگاه شنبه در جلسه مسئولان تالش افزود: ملت ایران 35 سال در برابر انواع ترفندهای دشمنان ایستاده و مستکبران به طرق گوناگون و حتی تحمیل جنگ هشت ساله جان، مال و ناموس این مردم را مورد هدف قرار دادند ولی خداوند همواره ملت را مورد عنایت خود قرار داد.

وی اظهارداشت:  کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران امروز توانمند تر از روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب است ولی در مقابل دشمنان این ملت ذلیل تر و منفور تر شده اند.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید با حمایت از بخش های مختلف اقتصادی و فعالان این بخش روند اقتصاد مقاومتی را تسهیل و موانع این بخش را رفع کند.

وی تاکید کرد: کشور ایران به برکت نظام جمهوری اسلامی به پیشرفت و تعالی در بخش های گوناگون اعم از علمی، خدمات فنی و مهندسی و غیره دست یافته و با توجه به توانمندی های خود توانایی مقابله با تحریم ها را دارد.

شکری اظهارداشت: با بهره گیری از توان تشکل های مردمی، مهندسی، مدیریت جهادی، بهره وری و ایجاد اشتغال مولد و پایدار باید زمینه شکوفایی کشور را فراهم کرد.

وی اذعان داشت: در کشور نیروهای متخصص فراوانی وجود دارند که می توان با بهره گیری از توانمندی های آنها در عرصه های مختلف به پیشرفت کشور کمک و زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی را نیز فراهم کرد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سایه اجرایی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است که فشارهای ظالمانه اقتصادی و تحریم دشمنان منجر به شکست خواهد شد.

 

کد مطلب 2241755

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