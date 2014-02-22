آلمان وانگلیس از دولت جدید اوکراین حمایت مالی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس گفت لندن و برلین در زمینه های مختلف از جمله از نظر مالی به کی یف کمک خواهد کرد. هیگ در مطلبی که در صفحه توییتر خود نوشت اعلام کرد طبق توافق با "فرانک والتر اشتاین مایر" همتای آلمانی خود، دو کشور با ارائه بسته کمک مالی از دولت جدیدی که قرار است در اوکراین بر سر کار بیاید، حمایت می کنند.

پارلمان اوکراین امروز طرح برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تصویب کرد. بر این اساس انتخابات مذکور در بیست و پنجم ماه می (چهارم خرداد 1393) برگزار می شود. نمایندگان پارلمان همچنین "ویکتور یانوکوویچ" را از ریاست جمهوری برکنار کردند.

گفتنی است یانوکوویچ در واکنش به این اقدام پارلمان، آن را کودتا خوانده و تاکید کرد از قدرت کناره گیری نخواهد کرد.