سفر هیئت بلژیکی به مازندران/ مناسبات اقتصادی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه رئیس اتاق بازرگانی مازندران عصر شنبه در حاشیه ورود هیئت به استان، با بیان اینکه سفر این هیئت به استان سه روزه است، اظهار داشت: این سفر در راستای توسعه همکارایهای دوجانبه اقتصادی مازندران و کشور بلژیک انجام شده است.

وی شناسایی فرصتها و ظرفیتهای استان و توسعه مناسبات را از جمله اهداف سفر هیئت بلژیکی بیان کرد و گفت: در مدت سفر سه روزه این هیئت، بازدیدی از مناطق مختلف و فرصتهای سرمایه گذاری استان خواهد داشت.

عشریه با اشاره به اینکه نشست بین هیئت بلژیکی و فعالان اقتصادی استان برگزار می شود، بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی، جاذبه های گردشگری استان را از دیگر برنامه ها برشمرد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت: همچنین این هیئت از شرکت صنایع چوب و کاغذ استان و بزرگترین مجتمع پرورش ماهی چپکرود جویبار نیز بازدید خواهد داشت و برگزاری نشست با دستگاههای اجرایی و مدیران تشکل ها از دیگر برنامه هاست.

به گزارش مهر، مازندران با داشتن جاذبه های گردشگری و قابلیتها سرمایه گذاری مختلف تاکنون میزبان هیئت های مختلف سرمایه گذاری خارجی بوده است.