صید در دریای خزر وابسته به تکثیر مصنوعی ماهیان استخوانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سعیدی عصر شنبه در جلسه شیلات افزود: تا زمانی که نتوان شرایط تکثیر طبیعی را برای آبزیان مهیا کرد وضعیت صید و صیادی در شمال کشور بهبود نخواهد یافت از اینرو این بخش باید مدیریت و حفاظت شود.

وی اظهارداشت: بسیاری از محققان شیلاتی قائل به تکثیر مصنوعی زیاد نبوده بنابراین شیلات به جهت حفظ و پایداری مشاغل صید و صیادی در استان میزان تکثیر را افزایش می دهد.

مدیرکل شیلات استان در ادامه با بیان اینکه در بحث تامین مولد گیلان در مدت سه سال اخیر به خودکفایی رسید، گفت: حفاظت یک کلمه عام است همه باید حافظان خوبی برای منابع آبزیان باشند چرا که این منابع منحصر به یک نسل و دوره نیست.

وی در ادامه به اهمیت آبزی پروری در استان اشاره کرد و افزود: نقش شیلات در تامین بخش عمده ای از پروتئین با ارزش جامعه و حصول منابع ارزی و درآمد ملی بر هیچ کس پوشیده نیست.

سعیدی اظهارداشت: توسعه زیرساخت های این بخش می تواند کمک بسیار زیادی به اشتغال، ارزآوری، تامین آبزیان مورد نیاز و درآمدزایی باشد.

وی یادآورشد: توجه به زیرساخت های پرورش و صید آبزیان که یکی از راه های مهم تولید درآمد ناخالص ملی، ارتزاق معیشت مردم، افزایش درآمد ارزی و مهمتر از همه حفظ و صیانت از مرزهای آبی است، یک امر ضروری است.