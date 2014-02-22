زمین لرزه 4 ریشتری فاریاب را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به شدت چهار ریشتر ساعت 20 و 59 دقیقه شهرستان فاریاب در جنوب استان کرمان را لرزاند.

کانون این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین ثبت شده است و مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه 56.90 درجه طول جغرافیایی و 28.22 درجه عرض جغرافیایی است.

طبق گفته مسئولان محلی این زمین لرزه هیچ خسارتی در برنداشته است طی روزهای گذشته نیز چندین زمین لرزه بالای سه ریشتر گلباف در نزدیکی شهر کرمان را نیز لرزاند.

استان کرمان 18 گسل زلزله خیز دارد و یک سوم خسارات جانی یکصد سال گذشته کشور در کرمان روی داده است.