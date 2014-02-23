24 هزار نفر از خدمات موردي كميته امداد بهره مند شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجي اكبري شامگاه شنبه در گرگان داشت: همچنين پنج هزار و 535 نفر اعم از تحت پوشش و غيره امسال توانسته اند از وام هاي مختلف با هزينه اي بالغ بر 43 ميليارد و 632 ميليون ريال نيز استفاده كنند.

وي با اشاره به كمك هاي بلاعوض آموزشي بيان کرد: در 10 ماهه امسال براي كمك به دانش آموزان و دانشجوياني كه نيازمند بوده اند هزينه اي بالغ بر هشت ميليارد و 865 ميليون ريال به صورت بلاعوض به آنها داده شده است.

حاجي اكبري افزود: همچنين در حوزه آموزش براي زنان مطلقه 993 نفر ، دختران بازمانده از تحصيل 795 نفر، جوانان در آستانه ازدواج 694 نفر، همسران جوان هزار 297 نفر و بي سوادان تحت پوشش كميته امداد 355 نفر از آموزش هاي اين اداره بهره مند شده اند.

وي با بيان اينكه در اين اداره اردوهاي متفاوتي براي افراد تحت پوشش برگزار مي شود، عنوان داشت: امسال دو هزار و 692 نفر از خدمات اين اردو ها استفاده كرده اند و همچنين 549 نفر نيز در كانون هاي ولايت اين اداره عضو شده اند.

مدير كل كميته امداد استان تصريح كرد: امسال سه هزار و 886 نفر از افراد به آنها مشاوره فردي و سه هزار و 256 نفرنيز براي مشاوره گروهي به اين اداره مراجعه كرده اند.

وي مشاركت هاي مردمي را يكي از منابع درآمدي اين اداره دانست و خاطرنشان كرد: در اين طرح 196 هزار و 571 مشترك صدقات در استان وجود دارد كه در 10 ماهه امسال حدود 30 ميليارد و 227 ميليون ريال توانسته ايم از صندوق هاي صدقات جمع آوري كنيم.

حجي اكبري افزود: همچنين در 10 ماهه امسال اين اداره توانسته 327 ميليارد ريال كمك هاي مردمي را جمع آوري كند.