کرمانشاه باید وضعیت بهتری در زمینه صادرات داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی‌ در جلسه ستاد توسعه اقتصادی استان کرمانشاه که شامگاه شنبه در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: همه مدیران و مسئولین استان باید تلاش کنند تا آمار صادرات در استان افزایش یابد.

وی افزود: البته برای آنکه بتوانیم صادرات خود را تقویت کنیم باید زیرساخت های لازم در بازارچه ها و مرزهای خود را تقویت و شرایط لازم برای حضور تجار و بازرگانان را فراهم آوریم.

رضایی خاطرنشان کرد: انجام صادرات بالا به عراق و در اختیار داشتن بیش از نیمی از بازار عراق، کرمانشاه را به عنوان یکی از استان های موفق در امر صادرات کشور تبدیل کرده است.

استاندار کرمانشاه در ادامه و با بیان اینکه مرز پرویزخان بیش از سه سال است که رسمی شده، یادآور شد: با این حال این مرز و بازاچه آن از مشکلات زیادی رنج می برد که این مسئله می تواند در امر صادرات تاثیرمنفی داشته باشد.

رضایی افزود: یکی از مشکلات حال حاضر این مرز آسفالت نشدن جاده آن است که باید هرچه سریعتر این مشکل مرتفع گردد تا عبور و مرور کامیون ها با سهولت بیشتری انجام گیرد.

وی همچنین افزایش ترانزیت در بازارچه خسروی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این موضوع مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد، بنابراین باید شرایط انجام ترانزیت بیشتر در مرزهای استان قراهم گردد.

وی در پایان خواستار تلاش شبانه روزی مسئولین برای توسعه بیشتر استان شد و گفت: کرمانشاه به چنین مدیران دلسوزی نیازمند است و هرکدام از آن ها نیز نمی توانند شبانه روز تلاش کنند بهتر است جای خود را به قرد دیگری بدهند.