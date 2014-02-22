تیموشنکو خواستار ادامه اعتراضات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بی بی سی ، یولیا تیموشنکو رهبر مخالفان دولت و نخست وزیر سابق این کشور بلافاصله بعد از ازادی از زندان با حضور در میدان استقلال کی اف برای طرفداران خود سخنرانی کرد.

وی که از بیمارستان به میدان استقلال آمده و بر روی صندلی چرخدار با جمعیت حاضر سخن می گفت از آنها خواست تا به اعتراضات خود ادامه دهند.

وی از معترضان خواست تا برآورده شدن خواسته هایشان به اعتراض خود ادامه دهند.

تیموشنکو گفت: ما شکست ناپذیر هستیم و اوکراین برای ما است.

وی همچنین گفت: من به توانایی شما برای تغییر همه چیز اعتقاد دارم.

نتیموشنکو همچنین افزود: دوران دیکتاتوری به پایان رسیده است.

حاضرین در میدان استقلال کی اف هم در حمایت از سخنان وی شعار سر می دادند قهرمان زنده است.