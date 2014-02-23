دست فروشانی که "سد معبر" حراج می کنند/ بازار شب عید کسبه بروجرد کساد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در طول ایام سال به ویژه فصل خرید مدارس و روزهای پایانی سال در مسیرهای مشخصی از برخی خیابانهای مرکز شهر دست فروشانی بساط پهن می کنند که فعالیت آنها توانسته تبعات نامطلوبی در پی داشته باشد.

بنابراین گزارش، با گذر از خیابان هجوم دست فروشان و تقلا برای فروش اجناس خود که" آقا بیا این ور بازار" ،" بیا ببر زیر قیمت بازار"، " بیا آتیش زدم به مالم"، " بیا اسپند شب عیدتو از من بخر" و از این دست بازار گرمی ویژه جلب مشتری برای چند لحظه آرامش رهگذران را برهم میزند.

نارضایتی ها از فعالیت دستفروشان بروجرد اوج گرفت

اغلب در بساط دست فروشان اجناس ارزان قیمت پیدا می شود که بعضی از این اجناس از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. این در حالی است که متاسفانه به علت بیکاری تعداد زیادی از مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به شغلهای کاذب مانند دستفروشی روی آورده تا بلکه از این طریق بتوانند درآمدی هر چند ناچیز به جیب بزنند.

دست فروشان بروجرد بیشتر در خیابانهای شهدا و همچنین سه راه جعفری تا میدان جعفری بروجرد مستقر می شوند یعنی در مسیرهایی که بازار اصلی شهر وجود دارد و مرکز خرید مردم محسوب می شود.

از یک سو فعالیت دست فروشان موجب نارضایتی عابرین پیاده و مردم شده زیرا در روزهای شلوغ رفت و آمد در مسیرهای ذکر شده سخت و حتی در برخی مواقع غیر ممکن می شود، از طرف دیگر وقوع نزاع های خیابانی، پایین آمدن درآمد کسبه و ایجاد ناامنی در بازار از جمله پیامدهای فعالیت دست فروشان در بروجرد است.

ازدحام در خیابان و میادین منتهی به بازار اصلی بروجرد

یک شهروند بروجردی در این رابطه در گفتگو با مهر می گوید: ما مخالف دست فروشی نیستیم اما باید مسئولان طوری برنامه ریزی کنند که مردم در این روزها با مشکل مواجه نشوند.

وی می افزاید: در روزهای پایانی سال خیابان جعفری کاملا بسته می شود به طوریکه دسترسی به بازار اصلی شهر به دلیل ازدحام جمعیت بسیار سخت می شود.

این شهروند بروجردی ادامه می دهد: به واسطه وجود دست فروشان خیابانها و معابرعمومی آنقدر شلوغ می شود که هنگام تردد نمی توانیم احساس آرامش داشته باشیم.

وی معتقد است با ساماندهی دست فروشان در یک محل مناسب هم این قشر بیکار نمی شوند هم بسیاری از مشکلات در سطح شهر حل می شود.

همچنین یک شهروند بازاری با انتقاد به وجود دست فروشان وفعالیت آنها می گوید: وجود دست فروشان در مسیر بازار مرکزی شهر موجب توجه مردم به این بساط آنها شده و دیگر کسبه چندان فروشی ندارند.

دست فروشان بازار بروجرد را در دست گرفته اند

وی با بیان اینکه دست فروشان بازار را در دست گرفته اند، می افزاید: در طول سال چندان فروش نداریم مگر در زمان مناسبتهای خاصی چون ماه مبارک رمضان، دو ماه محرم و صفر، بازگشایی مدارس و ایام نوروز که بازار شلوغتر از دیگر روزهای سال شود.

این شهروند بروجردی ادامه می دهد: متاسفانه دست فروشان هر روز با پهن کردن بساط در معابر، سر چهار راهها و جلوی مغازه ها توجه هر رهگذر را به خود جلب کرده و کار و کاسبی کسبه بازار را تعطیل می کنند.

وی معتقد است دست فروشی شغلی کاذب است که افراد برای امرار معاش به آن روی می آورند غافل از اینکه عواقب خطرناک اجتماعی می تواند برای جامعه به دنبال داشته باشد.

بنابر این گزارش با توجه به انتقادات و اعتراضها به فعالیت دستفروشان در همین راستا تا کنون برنامه ریزی هایی توسط ارگانهای مربوطه برای جمع آوری و ساماندهی این افراد انجام گرفته که به نظر می رسد نتیجه بخش نبوده است.

فرماندار: فعالیت دستفروشان در بروجرد ساماندهی شود

فرماندار ویژه بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معضل دست فروشی و قرق بازار توسط این افراد می گوید: به منظور رفاه شهروندان و تردد بهتر در معابر عمومی و سطح خیابانهای مورد نظر امسال شهرداری با کمک دیگر ارگانها به رفع سد معبر خواهد پرداخت.

منوچهر فراقی می افزاید: مخالف فعالیت دست فروشان نیستیم زیرا افرادی هستند که از این طریق امرار معاش می کنند اما باید برای ساماندهی آنان یک برنامه ریزی منسجم صورت بگیرد.

وی ادامه می دهد: امسال به هیچ وجه نباید سه راه جعفری تا میدان جعفری بروجرد توسط دست فروشان بسته شود.

وی تصریح می کند که در این راستا شهرداری و اداره صنعت معدن و تجارت بروجرد باید با اختصاص مکانی مناسب برای انجام فعالیت دست فروشان به طوردسته جمعی آنها را ساماندهی کنند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

شهردار بروجرد: رفع سد معبر نیازمند همکاری همه جانبه دیگر دستگاهها

شهردار بروجرد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: چندین سال است که جمع آوری دست فروشان در سه راه جعفری اتفاق نیفتاده است.

منوچهر یوسفی با یادآوری اینکه شهرداری بروجرد نیز از وضعیت موجود در این زمینه خرسند نیست، می گوید: رفع سد معبر نیازمند همکاری همه جانبه دیگر دستگاههای بروجرد با شهرداری است.

وی با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در شهرستان ادامه می دهد: با توجه به وضعیت بیکاری دست فروشی به عنوان فعالیتی مرسوم در بروجرد در آمده که افراد برای فرار از بیکاری و تامین مایحتاج زندگی به آن روی می آورند.

وی معتقد است که برای رفع این معضل باید به طور جدی ورود پیدا کرد که البته برخورد شهرداری با سد معبرها خوشایند مردم نیست و دستگاه قضایی نیز می بایست باعوامل رفع سد معبر همکاری لازم را داشته باشد.

شهردار بروجرد از فرمانداری ویژه این شهرستان خواست تا طی مصوبه ای برای بسته شدن سه راه جعفری تا میدان جعفری اقدامات لازم را هرچه سریعتر به انجام رساند.

به هر حال انتظار می رود با ورود تمام دستگاهها و ایجاد مکانی مناسب برای ادامه فعالیت دست فروشان در روزهای پایانی سال دیگر شاهد سد معبر و نارضایتی مردم و اعتراض کسبه نباشیم.

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گزارش: کلثوم دلیران