بارسا با شکست مقابل سوسیداد از کورس عقب ماند/ رئال با پیروزی به صدر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در حضور بیش از 73 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو با نتیجه قاطع 3 بر صفر میهمان خود الچه را از پیش رو برداشت. در این بازی که کریس رونالدو در آن آخرین جلسه محرومیت خود را پشت سر می گذاشت و غایب بود آسیر ایارامندی (34)، گرث بیل (72) و ایسکو (81) برای رئال گل زدند.

اما در دیگر دیدار شنبه شب بارسلونا در خانه رئال سوسیداد با نتیجه عجیب 3 بر یک شکست خورد تا از کورس قهرمانی رقابتهای لالیگا کمی جا بماند. در این بازی ابتدا الکس سانگ مدافع بارسا به اشتباه دروازه خودی را باز کرد و سوسیداد را یک بر صفر پیش انداخت اما تنها 4 دقیقه بعد لیونل مسی نتیجه را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم سوسیداد بسیار حساب شده عمل کرد و 2 گل دیگر توسط آنتوان گریزمن (54) و دیوید سوروتوسا (59) به ثمر رساند. در نهایت سوسیداد 3 بر یک بارسا را شکست داد تا با 43 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی لالیگا قرار بگیرد.

با توجه به پیروزی رئال و شکست بارسا تیم مادریدی به صدر جدول رده بندی صعود کرد و باید منتظر بماند ببیند اتلتیکومادرید دیگر تیم مادریدی یکشنبه مقابل حریف خود چه کار خواهد کرد.

نتایج کامل دیدارهای شنبه شب لالیگا به شرح زیر است:

رئال مادرید 3 – الچه صفر

سلتاویگو یک – ختافه یک

رئال سوسیداد 3 – بارسلونا یک

در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه شب 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

رایووایکانو – سویا

رئال بتیس – اتلتیک بیلبائو

والنسیا – گرانادا

اوساسونا – اتلتیکومادرید

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 63 امتیاز

2- بارسلونا 60 امتیاز

3- اتلتیکومادرید 60 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- اتلتیک بیلبائو 44 امتیاز (یک بازی کمتر)

-----------------------------------------------

18- رئال وایادولید 22 امتیاز

19- رایووایکانو 20 امتیاز

20- رئال بتیس 14 امتیاز