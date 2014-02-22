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۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲:۰۳

هفته بیست و پنجم لالیگا؛

بارسا با شکست مقابل سوسیداد از کورس عقب ماند/ رئال با پیروزی به صدر رسید

بارسا با شکست مقابل سوسیداد از کورس عقب ماند/ رئال با پیروزی به صدر رسید

هفته بیست و پنجم رقابتهای لالیگا شنبه شب با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که طی آن بارسلونا مقابل سوسیداد شکست خورد اما رئال مادرید مقابل الچه به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در حضور بیش از 73 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو با نتیجه قاطع 3 بر صفر میهمان خود الچه را از پیش رو برداشت. در این بازی که کریس رونالدو در آن آخرین جلسه محرومیت خود را پشت سر می گذاشت و غایب بود آسیر ایارامندی (34)، گرث بیل (72) و ایسکو (81) برای رئال گل زدند.

اما در دیگر دیدار شنبه شب بارسلونا در خانه رئال سوسیداد با نتیجه عجیب 3 بر یک شکست خورد تا از کورس قهرمانی رقابتهای لالیگا کمی جا بماند. در این بازی ابتدا الکس سانگ مدافع بارسا به اشتباه دروازه خودی را باز کرد و سوسیداد را یک بر صفر پیش انداخت اما تنها 4 دقیقه بعد لیونل مسی نتیجه را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم سوسیداد بسیار حساب شده عمل کرد و 2 گل دیگر توسط آنتوان گریزمن (54) و دیوید سوروتوسا (59) به ثمر رساند. در نهایت سوسیداد 3 بر یک بارسا را شکست داد تا با 43 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی لالیگا قرار بگیرد.

با توجه به پیروزی رئال و شکست بارسا تیم مادریدی به صدر جدول رده بندی صعود کرد و باید منتظر بماند ببیند اتلتیکومادرید دیگر تیم مادریدی یکشنبه مقابل حریف خود چه کار خواهد کرد.

نتایج کامل دیدارهای شنبه شب لالیگا به شرح زیر است:

رئال مادرید 3 – الچه صفر

سلتاویگو یک – ختافه یک

رئال سوسیداد 3 – بارسلونا یک

در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه شب 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

رایووایکانو – سویا

رئال بتیس – اتلتیک بیلبائو

والنسیا – گرانادا

اوساسونا – اتلتیکومادرید

جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 63 امتیاز
2- بارسلونا 60 امتیاز
3- اتلتیکومادرید 60 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- اتلتیک بیلبائو 44 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- رئال وایادولید 22 امتیاز
19- رایووایکانو 20 امتیاز
20- رئال بتیس 14 امتیاز

کد مطلب 2241798

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