زمین لرزه 3.1 ریشتری گلباف را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه 3.1 ریشتری راس ساعت 22 و 41 دقیقه شنبه شب گلباف را تکان داد.

این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین، طول جغرافیایی ۵۷.۷۱ درجه و عرض جغرافیایی ۲۹.۹۵ درجه رخ داد.

این در حالی است که فعالیت گسل گلباف طی دو روز گذشته باعث بروز پنج زمین لرزه بالای سه ریشتر دیگر شده است که هیچ کدام از آنها خسارتی نداشتند.

همچنین زمین لرزه ای با شدت 4.2 ریشتر شبانگاه گذشته فاریاب را تکان داد که این زمین لرزه نیز با توجه به تشدید نظارت بر ساخت و سازها و رعایت اصول ایمنی در ساخت ساختمان ها بدون خسارت بود.

زمین لرزه ای دیگر نیز با شدت 2.2 ریشتر راس ساعت 22 و 41 دقیقه بامداد یکشنبه راور را تکان داد.

استان کرمان دارای 18 گسل فعال شناخته شده بوده و از لرزه خیزترین نقاط کشور محوسب می شود.

