به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صفی‌پور که تا دیروز به عنوان معاون کتابخانه ملی در دفتر کارش حضور داشت، با حکم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی منصوب شد.

جدایی معاون کتابخانه ملی از این سازمان در حالی صورت می‌گیرد که پنجشنبه هفته گذشته رئیس این سازمان هم تغییر کرده بود. همچنین صفی‌پور در حالی به عنوان مدیرکل جدید ارشاد در استان آذربایجان شرقی منصوب شده که روز گذشته سخنگوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در پاسخ به سوال مهر درباره شایعه جدایی او از این سازمان و پذیرش مسئولیت مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفته بود: ما هم چنین شایعه‌ای شنیده‌ایم اما هم آقای صفی‌پور و هم سایر معاونان و مدیران سازمان هم اکنون [روز شنبه] در مسئولیت‌های خود مشغول فعالیت هستند.

علی‌اکبر صفی‌پور 29 اردیبهشت امسال با حکم اسحاق صلاحی رئیس سابق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان معاون این کتابخانه منصوب شده بود.

صفی‌پور پیشتر هم معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات این سازمان و قبل از آن هم مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران در استان فارس و مرکز بنیاد فارس شناسی بوده است.