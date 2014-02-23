به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور دو تیم پتروشیمی بندرامام و دانشگاه آزاد رو در روی هم قرار میگیرند. این دیدار مهترین دیدار این هفته گروه A است که به میزبانی ماهشهریها برگزار میشود. آنها که هر دو دیدار گذشته خود را با برد تمام کردند برای حفظ صدرنشینی باید دو امتیاز کامل این دیدار را هم از آن خود کنند در غیر این صورت شانس در خانه دانشگاه آزاد را میزند که در جدول ردهبندی صعود داشته باشد.
در هر صورت دیدار دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد در حالی برگزار میشود که رقابت دو تیم در هر دو مرحله رفت و برگشت به سود شاگردان مهران حاتمی تمام شد. برای ماهانیها بد نیست اگر این بار هم چنین نتیجهای در پایان رقابت این دو تیم رقم بخورد. در این صورت خیالشان بابت تثبیت جایگاه دوم راحتتر میشود به خصوص اگر بتوانند از مصاف این هفته با هفت الماس به حداکثر امتیاز لازم دست یابند.
از گروه B مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور هم روز دوشنبه یک دیدار حساس برگزار میان دو تیم ذوبآهن و مهرام برگزار میشود. شاگردان فرزاد کوهیان فعلا صدرنشین گروه هستند و برای حفظ این جایگاه باید حتما برنده بازی فردا باشد در حالیکه آنها در مرحله دورهای مسابقات لیگ برتر و در هر دو دیدار رفت و برگشت مقابل مهرام متحمل شکست شدند و حالا هم در شرایطی باید سومین رویارویی این فصل مقابل این تیم تهرانی را برگزار کنند که حریفانشان ترکیب خود را تقویب کرده است.
مهرام در شرایطی این بازی را برگزار میکند که حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی را هم در اختیار خواهد داشت. البته حدادی در دیدار هفته گذشته برابر صنایع پتروشیمی هم مهرامیها را همراهی کرد اما قطعا حضور همزمان این بازیکن در کنار کاپیتان صمد نتایج بیشتری برای مصطفی هاشمی خواهد داشت.
در هر صورت جدال دو تیم مهرام و ذوبآهن هم تعیین کننده صدرنشین گروه B خواهد بود در حالیکه آنچه اهمیت دیگر دیدار این گروه را موجب شده تلاش برای دستیابی به اولین پیروزی در مرحله پلیآف است.
در کل اینکه هفته سوم مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر علاوه بر اینکه برای تیمهای بالانشین به واسطه صدرنشینی حائز اهمیت است، برای تیمهایی مانند هفت الماس، همیاری زنجان و صنایع پتروشیمی که طی دو هفته گذشته دست شان از برد کوتاه مانده هم اهمیت زیادی دارد. این سه تیم با چگونگی نتیجهگیری دراین هفته تا حدی تکلیف خود را برای صعود به مرحله بالاتر مشخص می کنند.
برنامه دیدارهای هفته سوم مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و جدول ردهبندی تیمها در دو گروه A و B به این شرح است:
دوشنبه 92/12/5
گروه A
* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - سالن اندیشه بندرامام)
* ماهان اصفهان - هفت الماس قزوین (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)
گروه B
* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)
* همیاری زنجان - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 16 - سالن بهشتی زنجان)
گروه A
1- پتروشیمی بندرامام (2 بازی، 2 برد، بدون باخت، 4 امتیاز)
2- ماهان اصفهان (2 بازی، یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
3- دانشگاه آزاد (2 بازی، یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
4- هفت الماس قزوین (2 بازی، بدون برد، 2 باخت، بدون امتیاز)
گروه B
1- ذوب آهن اصفهان (2 بازی، 2 برد، بدون باخت، 4 امتیاز)
2- مهرام تهران (2 بازی، 2 برد، بدون باخت، 4 امتیاز)
3- همیاری زنجان (2 بازی، بدون برد، 2 باخت، 2 امتیاز)
4- صنایع پتروشیمی ماهشهر (2 بازی، بدون برد، 2 باخت، 2 امتیاز)
به گزارش مهر، روز دوشنبه و همزمان با برگزاری دیدارهای هفته سوم مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور، رقابت چهار تیم پایین جدولی مرحله دورهای برای تعیین ردهبندی تیمهای نهم تا دوازدهم نیز آغاز میشود.
در پایان مرحله دورهای (رفت و برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیمهای استقلال زرین قشم، افرا خلیج فارس، شهرداری گرگان و نیروی زمینی به ترتیب در ردههای نهم تا دوازدهم جدول ردهبندی قرار گرفته و از صعود به پلیآف هشت تیم بالای جدول بازماندند.
طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال، این چهار تیم باید دیدارهای خود را در مصاف با یکدیگر و برای تعیین نهایی جایگاه تیمهای نهم تا دوازدهم دنبال کنند. بر این اساس تیم نهم جدول ردهبندی یعنی استقلال زرین قشم با نیروی زمینی که در رده دوازدهم ایستاد ، دیدارهای رفت و برگشتی را برگزار خواهد کرد و مشابه این دیدار را هم دو تیم افراخلیج فارس و شهرداری گرگان که در ردههای دهم و یازدهم قرار گرفتند، مقابل یکدیگر برگزار خواهند کرد. برنامه این دیدارها به این شرح است:
دوشنبه 92/12/5
* استقلال زرین قشم - نیروی زمینی (ساعت 16 - سالن تختی قشم)
* شهرداری گرگان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره) گرگان)
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