دختر نوجوان بخاطر ازدواج پدرش را به قتل رساند

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل بهمن امسال ماموران پلیس آگاهی شهرستان میانه از کشف جسد سوخته ای در حاشیه این شهر با خبر شدند در ادامه تیمی از مأموران راهی محل شده و در بررسی ها متوجه شدند جسد متعلق به مرد ناشناسی است که پس از قتل در محل دیگری به آنجا منتقل شده بود.

با انجام بررسی های مقدماتی جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل و تیمی از کارآگاهان تحقیقات برای افشای راز این جنایت را آغاز کردند.

بررسی های ماموران نشان می داد همزمان با کشف جسد خانواده مرد میانسالی با مراجعه به پلیس آگاهی از ناپدید شدن او خبر داده بودند.

با بررسی این شکایت مشخص شد جسد سوخته متعلق به محسن می باشد، محسن 27دی ماه از خانه اش خارج و دیگر بازنگشته بود. کارآگاهان پلیس در جریان تحقیقات خود متوجه شدند مقتول هیچ اختلافی باکسی نداشته و به احتمال قوی قربانی یک انتقام کور شده است.

از سوی دیگر در شاخه دیگری از تحقیقات مشخص شد دختر 17 ساله مقتول قصد ازدواج با پسری را داشته که پدرش با این ازدواج مخالف بود همین موضوع باعث اختلاف شدید پدر و دختر شده بود. با کشف این سرنخ دختر نوجوان به اداره آگاهی احضار شد که در همان بازجویی های اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرد و گفت؛پدرم مخالف ازدواج من و میثم بود به همین خاطر تصمیم گرفتم او را به قتل رسانده تا بتوانم به راحتی با پسر مورد علاقه ام ازدواج کنم.

روز حادثه با همدستی میثم پدرم را کشته و جسدش را در حاشیه شهر به آتش کشیدیم، با این اعترافات میثم نیز دستگیر و در باجویی ها به همدستی در این جنایت اعتراف کرد.

متهمان پس از بازسازی صحنه قتل، با قرار قانونی روانه زندان شدند.