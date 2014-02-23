تحول در مدیریت فرهنگی استان کرمان/ محمد محمودآبادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم وزیر فرهنگ، حجت الاسلام محمد محمودآبادی به سمت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان منصوب شد.

در حکم علی جنتی خطاب به محمد محمودآبادی آمده است:

نظر به سوابق علمی و فرهنگی و تجربیات ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به سمت "مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان" منصوب می شوید. امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود و نیروهای کارآمد و فرهیخته و تعامل سازنده با مسئولان و مدیران استان و ارتباط نزدیک با اصحاب فرهنگ و هنر و مردم فرهنگ دوست و هنرپرور استان کرمان، در جهت رشد فضایل اخلاقی و شکوفایی و اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی موفق و موید باشید.

در نخستین تغییرات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانها، مدیران کل چهار استان کرمان، بوشهر، آذربایجان شرقی و اردبیل تغییر کردند.

حجت الاسلام محمودآبادی از رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس است که در دوران جنگ تحمیلی از طریق لشکر 41 ثارالله به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام شد.

سوابق مدیرکل جدید

وی در سال 1347 در یک خانواده مذهبی در شهر سیرجان متولد شد که در دوران دفاع مقدس با عضویت در گردان 410 غواص لشکر 41 ثارالله به دفاع از کشور پرداخت.

حجت الاسلام محمودآبادی در یکی از عملیات‌ها به درجه جانبازی نائل آمد و پس از پایان جنگ در عرصه‌های فرهنگی و هنری استان‌های مختلف کشور به فعالیت مشغول شد.

معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، قائم مقامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمان و معاونت هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در دوره اصلاحات، از سوابق کاری محمودآبادی به شمار می‌آید.

وی در چند سال گذشته مدرس هنرستان هنرهای زیبای کرمان بوده و در انتخابات گذشته از اعضای فعال ستاد دکتر روحانی به شمار می رفت.