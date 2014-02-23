پرواز با خودروی پرنده واقعیت یافت/ پرنده ای با سرعت 100 مایل بر ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر؛ این خودروی پرنده " Pegasus " ( اسب بالدار) نام دارد و در واقع ترکیبی از یک خودروی ساحلی و یک هواپیمای فوق سبک است که می تواند طی سه ساعت با سرعت 50 مایل بر ساعت پرواز کند.

"ژروم دافی" رئیس شرکت خودرو سازی وایلون می گوید: ایده این است که بتوان به سرعت، به طور مستقل و در تمامی موقعیت ها، بر روی زمین یا هوا مسافتی را طی کرد.

دافی که به حمل و نقل هوایی علاقمند است از سال 2008 تا کنون بر روی این پروژه کار می کند و امیدوار است این خودروی پرنده را تا سال 2015 برای عرضه به بازار به اتمام برساند.

راننده این خودروی پرنده باید دوره خلبانی پاراموتور را بگذراند و تا زمانی که نتواند گواهی نامه انجام موفق 20 ساعت پرواز را بگیرد، اجازه پرواز با این خودروی پرنده را نخواهد داشت.

دافی می گوید این خودرو که از بالگرد ارزان تر و مقرون به صرفه تر قلمداد می شود، مورد توجه ارتش قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این خودرو نه تنها امکان شناسایی آسان منطقه را فراهم می آورد بلکه می توان با آن به مناطق دور از دسترس و ناهموار نیز دست یافت. مثلا می توان با این خودروی پرنده از رودخانه هایی گذشت که زیرساخت های ارتباطی و پل های آن از بین رفته است.

نمونه اولیه و نظامی این اسب پرنده تا پایان سال جاری برای آزمایش آماده می شود.

گفته می شود قیمت این خودروی پرنده در زمان عرضه به بازار 137 هزار و 440 دلار باشد.