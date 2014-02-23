موفقیت 90 درصدی درمان دندانهای از دست رفته با کاشت ایمپلنت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدتقی کیانی دبیر علمی چهارمین همایش ایمپلنت خلیج فارس اظهار داشت : موفقیت روش کاشت ایمپلنت به عنوان جایگزین برای دندانهای از دست رفته که به دلایل مختلف از جمله بیماریهای دندانی لثه ای یا در اثرتصادف از بین رفته اند در بازه زمانی بین 15 تا 20 سال درصد موفقیت بالای 90 درصد دارد و این درحالی است که در شیوۀ استفاده از پروتزهای متحرک و ثابت ، طول عمر درمان بیشتر از 5 یا 6 سال نیست.

وی گفت: متاسفانه آنچه به عنوان عامل اصلی در استفادۀ کمتر از ایمپلنت در بیماران دیده می شود ترس از درمان ایمپلنت است و لازم به توضیح است که اگر تکنیک جراحی توسط فرد مسلط به جراحی و متخصص انجام شود درمان ایمپلنت بسیار ساده و راحت بوده و حتی از کشیدن یک دندان نیز می تواند راحت تر انجام شود.

کیانی در زمینه مزیت برتر درمان ایمپلنت در مقایسه با سایر درمانهای مشابه گفت : در این شیوه درمانی کیفیت زندگی فرد بیمار بالاتر می رود که این امر در مواردی چون جویدن غذا، بلع و احساس مطلوب و بهتر بیمار قابل مشاهده است.

وی نگهداری ایمپلنت را بسیار دقیق تر و حساس تر از سایر موارد جایگزین ذکر کرد و افزود: فرد بیمار پس از گذاشتن ایمپلنت لازم است علاوه بر رعایت بهداشت اصولی و اساسی و در یک فازهای درمانی 6 ماه تا یکسال به صورت مرتب به متخصص مربوطه مراجعه کند چرا که این امر نقش بسیار موثری در عملکرد مناسب و طول عمر ایمپلنت خواهد داشت.

کیانی گفت : درمان ایمپلنت برخلاف گذشته که صرفاً برای افراد مسن جامعه استفاده می شد در حال حاضر هیچ محدوده سنی برای افراد نداشته و تنها در مواردی که فرد دچار دیابت بوده و یا از داروهای کورتون دار بصورت مزمن استفاده می کند می توان با ملاحضات خاص و انجام آزمایشات لازم و تخصصی به درمان ایمپلنت پرداخت.

دبیر علمی چهارمین همایش ایمپلنت خلیج فارس تصریح کرد: جدیدترین شیوه های درمان و کاشت ایمپلنت در جریان کنگره امسال که از 7 تا 9 اسفند ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و این کنگره دارای 23 امتیاز بازآموزی برای کلیه شرکت کنندگان خواهد بود.