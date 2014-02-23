به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم به عنوان نایب قهرمان فصل قبل مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور زیر نظر جواد شهره غلامی مربی جوان و بومی خود در سه بازی مرحله نهایی لیگ برتر به میدان می رود.

اولین مسابقه رسمی شاگردان جواد شهره غلامی با تیم بسکتبال با ویلچر مرحوم داداشی کهریزک برنامه ریزی شده است و دو تیم امروز در سالن مخابرات اصفهان در گام نخست از مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور برابر یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.

بسکتبالیست های جانباز و معلول ایثار قم بعد از این دیدار نیز یک بازی حساس دیگر در همین سالن در برابر تیم بسکتبال با ویلچر هیئت مرکزی که دارنده عنوان دوم جدول رده بندی گروه دوم از مرحله مقدماتی فصل جاری لیگ برتر است قرار می گیرد.

تیم بسکتبال با ویلچر داداشی کهریزک سال گذشته موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر شده و قهرمان کشور به شمار می رود، ضمن اینکه تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم نیز که چند بازیکن ملی پوش در آن حضور دارند سال قبل امسال توانست نایب قهرمان شده و رتبه ارزشمندی را کسب کند.

اکنون با توجه به برنامه ریزی انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، بازی های مرحله پایانی از فصل جاری رقابت های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور از امروز آغاز می شود و چهار تیم حاضر در این مرحله برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت می کنند.

تیم های حاضر در آخرین مرحله مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور امسال نیز مانند فصول قبل، دیدارهای خود را به شکل دوره ای برگزار می کنند تا در نهایت تیمی که بهترین عملکرد را در جدال با رقبای خود داشت، قهرمانی این فصل لیگ برتر را به دست بیاورد.

بازی های این مرحله در حالی از امروز به میزبانی اصفهان شروع می شود که پیش از این دیدارهای مرحله پلی آف به شکل حذفی و در قالب دیدارهای رفت و برگشت به انجام رسید تا در نهایت چهار تیم حاضر در مرحله نهایی مشخص شوند ولی تیم ایثار قم به دلیل اینکه صدرنشین گروه دوم مرحله مقدماتی شده بود از حضور در مرحله پلی آف معاف شد و به صورت مستقیم به مرحله نهایی آمده است.

در کادر فنی تیم ایثار قم در مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور جواد شهره غلامی به عنوان سرمربی، مسعود صابری به عنوان مربی، عبدالمحمد جعفری به عنوان مدیر فنی، رضا خلجی به عنوان تدارکات، محمدحسین بنازادگان به عنوان آنالیزور و یحیی ابطحی به عنوان سرپرست حضور دارند.

تیم های بسکتبال با ویلچر ایثار قم، داداشی کهریزک، پیام ارتباطات اصفهان و هیئت مرکزی از امروز به میزبانی اصفهان دیدارهای مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور در سال 1392 را برگزار می کنند تا قهرمان مشخص شود.

ایثار قم شانس بالایی برای قهرمانی در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر دارد

سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در گفتگو با خبرنگار مهر از شانس بالا و آمادگی مطلوب تیمش برای کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور خبر داد.

یحیی ابطحی تصریح کرد: از بازی‌های فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور تنها یک مرحله دیگر باقی مانده است و طبق برنامه این مرحله از امروز با جدال چهار تیم مدعی به انجام می‌رسد.

وی یادآور شد: امسال در مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور هفت تیم حضور داشتند که سه تیم آن در گروه نخست بودند و چهار تیم دیگر در گروه دوم به رقابت پرداختند و تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم نیز یکی از حاضرین در گروه دوم محسوب می شد.

سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم افزود: در گروه نخست تیم‌های بسکتبال با ویلچر پیام ارتباطات اصفهان، هیئت خوزستان و داداشی کهریزک به مصاف یکدیگر رفتند در حالی که جدال اصلی برای صدرنشینی بین نمایندگان کهریزک و اصفهان بود و سرانجام همین دو تیم به مرحله نهایی رسیدند.

وی ابراز کرد: همچنین در گروه دوم بازی‌های مرحله مقدماتی فصل جاری مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور تیم‌های بسکتبال با ویلچر ایثار قم، همیاری زنجان، هیئت مرکزی و شهرداری آمل با یکدیگر به رقابت پرداختند و ایثار قم به عنوان صدرنشین صعود کرد.

ابطحی با بیان اینکه دیدارهای مرحله پایانی از فصل جاری مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور در روزهای چهارم و پنجم اسفند ماه در اصفهان برگزار می‌شود، تصریح کرد: چهار تیم حاضر در این مرحله به شکل دوره ای با یکدیگر پیکار می کنند.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین کشورمان بازی‌های مرحله نهایی این دوره از پیکارها از امروز در اصفهان استارت زده شده و ایثار قم با تمام توان خود و با آمادگی بالایی که از حضور در اردوی آماده سازی جزیره کیش کسب کرده به دنبال قهرمانی در این رقابت ها است.

سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم همچنین ادامه داد: برنامه بازی‌ها نیز به شکلی است که تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم 2 مسابقه خود را به عنوان اولین بازی انجام می‌دهد و برابر تیم میزبان برگزار کننده دومین بازی روز پایانی خواهد بود و امیدوار هستیم که این تیم با کسب بهترین نتایج در صدر جدول رده‌بندی مرحله نهایی قرار گرفته و نخستین بار قهرمان لیگ برتر شود.

وی افزود: بر این اساس امروز ابتدا تیم‌های پیام ارتباطات اصفهان و هیئت مرکزی به مصاف یکدیگر می‌روند و سپس تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در دیداری حساس به مصاف تیم داداشی کهریزک خواهد رفت، ضمن اینکه در بازی های بعدی ایثار قم با هیئت مرکزی و سپس پیام ارتباطات اصفهان با داداشی کهریزک دیدار می‌کنند.

ابطحی در پایان اظهار داشت: روز دوشنبه پنجم اسفند ماه و در آخرین روز برگزاری بازی‌های مرحله نهایی در اصفهان، در سالن مخابرات این شهر ابتدا تیم بسکتبال با ویلچر هیئت مرکزی به مصاف داداشی کهریزک می‌رود و در دیداری کاملا حساس تیم‌های مدعی ایثار قم و پیام ارتباطات اصفهان با یکدیگر مسابقه می‌دهند.