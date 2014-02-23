کانی برازان بهشت پرندگان مهاجر/ 10 هزار پرنده وارد تالابهای مهاباد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با آب شدن یخ سطح تالابهای مهاباد، بویژه کانی برازان که پناهگاه امنی برای پرندگان مهاجر محسوب می شود، و وضعیت مناسب آنها آب و هوایی منطقه هم اکنون جمعیت کثیری از اولین دسته های پرندگان مهاجر در تالاب ها این شهرستان فرود آمده اند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد در این راستا گفت: بر اساس پایش انجام شده در سواحل جنوبی پارک ملی در یاچه ارومیه و تالابهای اقماری آن انواع پرندگان مهاجر مشاهده شد.

کامران حسینی اظهار داشت: در تالاب کانی برازان بیش از 10 هزار قطعه از انواع پرندگان مهاجر فرود آمده اند و هر روز جمعیت بیشتری از انواع پرندگان در حال بازگشت از مناطق گرمسیری بوده و تالابهای استان آذر یایجان غربی پذیرای آنان هستند.

وی عنوان کرد: از گونه های مشاهده شده در تالاب کانی برازان میتوان غاز خاکستری، اردک سرسفید، اردک مرمری، اردک سر سبز، اردک نوک پهن، اردک سرحنایی، اردک تاج دار، فیلوش، خروس کولی و... را نام برد.

تالاب کانی برازان اسفند ماه سال 89 به عنوان بیست و چهارمین تالاب کشور در فهرست تالاب های بین المللی ایران در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و به عنوان پناهگاه حیات وحش آذربایجان غربی ارتقا پیدا کرد و به مناطق تحت مدیریت چهارگانه زیست محیطی کشور پیوست.

براساس آخرین بررسی های انجام شده، 75 گونه پرنده آبزی و کنار آبزی متعلق به 11خانواده در این تالاب شناسایی شده که در صورت اضافه کردن گونه های خشک زی این تعداد به بیش از 180 گونه خواهد رسید.

از گونه های مهم پرندگان این تالاب می توان به اردک سرسفید، اردک مرمری، فلامینگو، چنگر، اردک بلوطی، حواصیل خاکستری، پرستوی دریایی، باکلان کوچک، پلیکان سفید، چوب پا، کشم بزرگ و عروس غاز اشاره کرد.

این تالاب که در زبان کردی به معنی چشمه گرازها است، معرفی این تالاب زیبا و شگفت انگیز به عنوان یک سایت پرنده نگری در کشور، بهره برداری اکوتوریسمی از آن را برای علاقه مندان به طبیعت فراهم کرده و یکی از قطب های مهم گردشگری مهاباد محسوب می شود.

در این تالاب، ساختمان نخستین برج پرنده نگری کشور در فضایی به وسعت 120 مترمربع احداث شده که با تجهیز آن به امکاناتی نظیر دوربین و تلسکوپ، این فرصت برای گردشگران جهت تماشای پرندگان موجود در این تالاب بوجود آمده است.

با فراهم شدن امکانات لازم در این تالاب، محققان، دانشجویان، ‌پرنده شناسان، گردشگران و طبیعت گردان داخلی و خارجی قادر هستند در شرایطی ویژه و مناسب از جاذبه های متنوع این تالاب استفاده کنند.