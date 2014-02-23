بیمه ها تجهیزات بیماریهای قلبی را پوشش نمی دهند/ وضعيت دسترسي بيماران قلبی به دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید علیپور پارسا با بيان اينكه نارسایی قلب از جمله علل عمده بستری در بسیاری از بیمارستانهاست گفت: بیماریهای عروق کرونر در صدر عوامل ایجاد نارسايي قلبي بوده و شایعترین علت مرگ و میر در سطح جهان از جمله ایران است. بیماریهایی با منشأ ناشناخته که از آنها تحت عنوان کاردیومیوپاتی ياد مي‌شود، فشار خون کنترل نشده و بیماریهای دریچه‌ای و ریوی نيز در رديف بعدی علل نارسايي‌ قلبي قرار گرفته و بیماریهای مادرزادی قلب، کم خونی و مصرف داروهای بدنسازی نيز با شیوع کمتر باعث بروز نارسايي قلب مي‌شوند.

دبير علمي چهارمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران درباره وضعیت نارسایی قلبی در ایران افزود: نارسايي قلبي اغلب در میانسالی به بعد اتفاق افتاده و در سنین بالا به حدود 7 درصد نیز می رسد، هرچند اخيرا سن ابتلا به آن در ايران كمي به دلیل کاهش سن ابتلا به بیماریهای عروق کرونر پايين آمده است.

وی با اشاره به اينكه بار سنگين ناشي از این بیماری و اهمیتي كه دارد، علت برگزاري اين كنگره است، گفت: بخش عمده‌ای از هزینه‌هاي درمان در کشور صرف نارسایی‌هاي قلبي می‌شود. از آنجایی که بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی‌های قلبی طول عمر کوتاهی دارند، مي‌توان با اقدامات دارویی و غیر دارویی بر طول عمرشان افزود.

علیپور پارسا افزود: برگزاري اين كنگره نيز تلاشي براي ارتقای دانش همکاران از طريق مبادله اطلاعات با سخنرانان خارجی و اساتيد داخلي كه در این زمینه شناخته شده هستند، خواهد بود.

معاون آموزشی گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به اينكه جايگاه اعمال تهاجمي در درمان نارسايي‌هاي قلبي كجاست، اظهار كرد: روشهایی چون آنژیوپلاستی، کار گذاشتن باتری های قلبی و اخیرا میتراکلیپ یا اصلاح نارسایی دریچه میترال به روش بسته و مانند آن جزو اعمال تهاجمی محسوب می‌شوند. درصد عمده ای از اعمال تهاجمي با هدف درمان نارسايي قلب در سطح كشور در شهرهای بزرگ چون تهران انجام می گیرد ولی به جز پیوند قلب، جراحی باز برای درمان نارسایی قلب که عمدتا به بیماریهای دریچه‌ای و تا حدودی انسداد عروق کرونر مربوط می شود تمرکز کمتری داشته و در اغلب مراکز استانها در دسترس می باشد

وی درباره امكانات و تجهيزات پزشكي درمان نارسايي‌هاي قلبي نيز توضيح داد: تجهیزات و امکانات ما در زمینه درمان نارسایی‌های قلبی محدود است که دلیل اصلی آن هزینه سنگین تهیه برخی داروها و از جمله تجهیزاتی از قبیل Mitraclip و دستگاههای کمکی پمپاژ قلب نظیر دستگاه ECMO و Impella است که متأسفانه توسط سازمانهای بیمه گر تحت پوشش قرار نمی گیرند. البته اعمال درماني بسياري از جمله آنژيوپلاستي، كارگذاشتن باتري، پیوند قلب و به میزان محدود میتراکلیپ در ایران انجام می‌شود، اما در زمينه درمان نارسایی قلبي حاد به دلایل ذکر شده نیاز به یکسری وسایل و تجهيزات داریم که در ایران محدود است.

دبير علمي چهارمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران درباره داروهاي قلبي نيز گفت: مشکلات مربوط به دارو هنوز هم تا حدی وجود دارد. برخی داروها در زمینه نارسایی قلب موجود نبوده و برخی شرکتها به علت تحریم مجاز به واردات آن نیستند و متاسفانه آن دسته از داروهای خارجی هم که وارد می‌شوند قیمت بالایی دارند.

چهارمین کنگره بین‌المللی نارسایی قلب ایران از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ در محل مرکز همایشهای بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.