کمبود آب بیجار به شیوه صحیح مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاکروح شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکل کم‌آبی شهرستان بیجار که با حضور نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل آب و فاضلاب روستایی و شهری استان کردستان و سرپرست فرمانداری بیجار در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: مشکل کم آبی در شهرستان بیجار قبل از آغاز فصل گرما ضروری است مرتفع شود و در همین راستا می توان بخشی از آب این شهرستان را از طریق سد سیازاخ تامین کرد.

وی افزود: با افزایش جمعیت در شهرستان بیجار میزان مصرف آب نیز افزایش می یابد و باید برای تامین نیاز آب مردم تدابیر لازمی اتخاذ شود.

وی اضافه کرد: در همین راستا حدود 65 کیلومتر لوله‌کشی با هزینه ای بالغ بر 50 میلیارد تومان در حال انجام است که تحقق این امر تا هفت سال آینده به طول می‌انجامد.

پاکروح به مشکل توزیع اعتبارات شهرستان بیجار اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به این که جمعیت شهرستان بیجار با توجه به شاخص جمعیت در رده های آخر قرار دارد در تامین اعتبارات با مشکل مواجه می شود و تأمین اعتبار یکی از موانع بر سر راه حل بحران آب در این شهرستان است.

وی تاکید کرد: آب مورد نیاز برای جمعیت شهر بیجار با افق 95 هزار نفر در نظر گرفته شده است که از طریق سد سیازاخ می‌توان بخشی از آن را تأمین کرد.

معاون هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب در پایان یاد آور شد: لازم است تا قبل از شروع فصل گرما با تخاذ تدابیر لازم میزان مصرف آب را در این شهرستان تامین کرد.

در ادامه این نشست مهمترین مشکلات و مسائل مربوط به کمبود آب در شهرستان بیجار مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.