بازرسان به قانون مسلط باشند/ هدف از بازرسی مچ گیری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی عصر شنبه در چهارمین همایش روسای ادارات بازرسی فرمانداری های استان تهران که با حضور مدیرکل بازرسی استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: قدس یک شهرستان تازه تاسیس است با 14 هکتار وسعت و 350 هزار نفر جمعیت با تراکم 4100 نفر در یک کیلومتر شهرستان ویژه و مدیریت و نظارت بر امور آن نیز سخت و ویژه است.

وی افزود: قدس به دلیل نزدیکی به کلان شهرهای تهران و کرج هر ساله پذیرای مهاجران بسیاری از این دو شهر است و همین امر موجب افزایش بی رویه جمعیت در این شهرستان می شود، متاسفانه امکانات شهرستان با توجه به افزایش جمعیت رشد نمی کند و موجب می شود که خدمات رسانی به مردم کمتر از حد استاندارد باشد.

این مسئول عنون کرد: در این شهرستان حدود هزار و 250 واحد صنعتی فعالیت می کنند که چهار هزار و 500 نفر در این واحدها مشغول به کار هستند و این میزان 51 درصد از اشتغال شهرستان می باشد، این موضوع گواه این است که قدس یک شهرستان صنعتی است، در واقع محور توسعه شهرستان صنعت است و نظارت بر امور این واحدها می تواند تا حد زیادی مشکلات بخش اقتصادی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: از زمان تصدی پست فرمانداری شهرستان قدس توسط اینجانب هر 15 روز یکبار بازدید از واحدهای صنعتی صورت می گیرد تا مشکلات و معضلات این واحدها مورد بررسی قرار گیرد، همچنین از ادارات مختلف بازدید سرزده صورت می گیرد تا فرمانداری در جریان امور قرار گیرد.

فرماندار شهرستان قدس گفت: همه بازرسان باید به قانون تسلط کافی داشته باشند تا بتوانند به راحتی تخلفات را کشف کنند، البته بازدید از ادارات به منظور مچ گیری نیست بلکه در جهت ارتقای سطح نظام اداری است.

این مسئول ادامه داد: یکی از اصلی ترین ضعفهای کشور ضعف و عدم نظارت است، مدیران بدون نظارت از میزان پیشرفت کارها مطلع نمی شوند ولی اگر بخش نظارت، کنترل و مراقبت به نحو مطلوب صورت گیرد، سطح کیفی و ارتقای سلامت نظام اداری افزایش می یابد و بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی در کشور خنثی می شود.