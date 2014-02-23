به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید طباطبایی در برنامه شب آسمانی که هر هفته شنبه شبها با موضوع عرفانهای دروغین مسیحی بر روی آنتن رسانه ملی می رود، گفت: در فرهنگ مسیحی آموزه های ثلثیث وجود دارد که در این آموزه ها سه خدا را در نظر می گیرند، خدای پدر در رأس این مثلث قرار دارد و حضرت مسیح نیز همان کسی است که اقیانوس‌ها و کوه‌ها و دشت‌ها را آفریده است و در یک ضلع دیگر مثلث قرار دارد در حقیقت آن‌ها حضرت عیسی را ازلی دانسته و حضرت مسیح و خدا را در عرض یکدیگر قرار می دهند البته این تعاریف در فرقه های مختلف مسیحیت متفاوت است.

وی ادامه داد: روح القدس در ضلع سوم این تلثیث قرار گرفته است اما این که روح القدس مولود کیست در فرقه‌های مختلف متفاوت است اما آنچه که بین همه آنها مشترک است این است که روح القدس را هم، خدا می دانند یعنی آن‌ها معتقدند که پدر خداست، حضرت مسیح هم خداست و روح القدس هم خداست و این موضوع نکته کلیدی اختلاف ما با مسیحیت می باشد.

این کارشناس دینی بیان کرد:: در مسیحیت برای این که بتوانی بعضی از اعتقادات را بپذیری باید عقل را کامل کنار بگذاری و تنها با ایمان آن موضوع را بپذیری در حالی که ما مسلمانان نمی توانیم بپذیریم که بشر نامحدود وارد بشر محدود شده است البته در کتاب مقدس هم یک آیه نداریم که بحث تلثیث را تعریف کرده باشد اما روح القدس بارها در کتاب مقدس آمده است ولی نه به عنوان خدا، آیه ای را هم نمی توانید پیدا کنید که در آن روح القدس به معنای خدا مطرح شده باشد.

وی تأکید کرد: تا حدود 325 میلادی یعنی در حدود سه قرن تعبیری از اینکه روح القدس خداوند باشد در بین مسیحیان نیز وجود نداشت بلکه بعد‌ها در شوراهایشان خدا بودن روح القدس تصویب شد و از آن پس روح القدس را خدا دانستند.

حجت الاسلام طباطبایی با بیان این مطلب که اسلام وجود روح القدس را انکار نمی کند و ما مسلمانان به روح القدس اعتقاد داریم اما با خدا بودن آن مشکل داریم تصریح کرد: روح القدس در قرآن کریم به عنوان فرشته و ملک مقرب معرفی می شود و در حقیقت بنده خدا معرفی می شود و هیچ مسلمانی پیدا نمی شود که روح القدس یعنی فرشته مقرب حضرت جبرئیل را خدا بداند.

وی گفت: بعضی از افراد ادعا دارند که روح القدس شفا می دهد و پیشگویی می کند. بنابراین مراسمی را ترتیب می دهند و در طول یک مراسم کشیشی می آید و کاری می کند که مثلا روح القدس وارد فرد شود بعد آن فرد از حال می رود این مراسم که در بین مسیحیهای پنطیکاستی وجود دارد به عنوان آیین در نظر گرفته شده و کل دینشان هم همین مراسم است در حالی که به اخلاقیات توجهی ندارند.

این کارشناس مسائل دینی افزود: جالب است که در مسیحیت تبشیری این موضوع را معجزه می دانند و می گویند اگر کسی غش نکرد و از حال نرفت ایمان خودش مشکل دارد در صورتی که معجزه به چیزی گفته می شود که قابل تعلیم و آموزش نیست اما این مراسم و کارهایی که در آن صورت می گیرد به کشیشان تعلیم داده می شود.

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: رفتارها و عرفان‌های دورغین مسیحیت نیز مانند گرایشات وهابی‌ها در بین مسلمانان است که از مسیحیت منحرف شده‌اند و کشورهای سلطه گر اینها را حمایت می کنند و در هر جا که تبلیغاتشان زیاد بوده متأسفانه طرفداران زیادی هم پیدا کرده اند در حالی که مسیحیان آموزشهای سنتی خود را حفظ کرده اند و این رفتارها را که مخالف آموزه هایشان می باشند قبول ندارند.