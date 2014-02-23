نظام پرستاری بندرعباس عنوان دوم مسابقات ورزشی پرستاران کشور را کسب کرد

حمیدرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: در هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور اعضای تیم منتخب نظام پرستاری بندرعباس موفق به کسب عنوان های برتر برخی از رشته های انفرادی شدند.

وی ادامه داد: در این مسابقات که تا دوم اسفند ماه به میزبانی شهر آبادان برگزار شد پرستاران بندرعباسی در رشته های شطرنج، دو میدانی و دارت حائز رتبه های برتر شدند و کسب یک عنوان اولی، سه عنوان نایب قهرمانی و دو عنوان سومی از جمله این موفقیت ها می باشد.

عزیزی افزود: در رشته شطرنج مردان فریبرز مسافری از بندرعباس موفق به کسب عنوان دومی و نائب قهرمانی شد.

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری بندرعباس بیان داشت: همچنین در رشته دارت بانوان فاطمه زهرا تاج آبادی موفق به کسب عنوان اول و قهرمانی مسابقات و کلثوم دیاب حائز رتبه دوم و نائب قهرمانی گردید و همچنین دررشته دارت مردان سید مهدی حسینی همانند سال گذشته به مقام دوم نائل آمد.

وی گفت: در رشته دو میدانی بانوان عاطفه خنفری پور موفق به کسب مقام سوم شد و در رشته دو میدانی مردان علیرضا امینی موفق به کسب عنوان سومی گردید و در این مسابقات تیم فوتسال نظام پرستاری بندرعباس در گروه برادران برای اولین بار در مرحله نهایی حاضر شد که از گروه خود صعود نکرد.

عزیزی عنوان کرد: از 58 هیئت مدیره نظام پرستاری شهرهای مختلف کشور شرکت کننده در این جشنواره، تیم آبادان توانست با کسب مجموع 14 مدال شامل 2 مدال طلا، 5 مدال نقره و 7 مدال برنز و 60 امتیاز مقام اول این مسابقات را به دست آورد.

وی اضافه کرد: هیئت مدیره نظام پرستاری بندرعباس نیز با کسب 6 مدال شامل یک طلا، 3 نقره و 2 برنز مقام دوم 28 امتیاز مقام دوم این دوره از مسابقات را کسب کرد و هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان نیز با کسب یک مدال طلا، دو نفره و دو برنز و مجموع 23 امتیاز توانست مقام سوم این رقابتها را به دست آورد.