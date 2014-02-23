رضایت مردم برای دولت حائز اهمیت است/ وجود 270غرفه در نمایشگاه بهاره قدس

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی عصر دیروز در نشست ستاد تنظیم بازار و هدفمندسازی یارانه ها که با حضور مسئولان شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به نزدیکی به پایان سال و افزایش تقاضای مردم برای خرید اجناس مختلف باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد تا عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب داشته باشند.



وی افزود: ماه پایانی سال شرایط ویژه ایی دارد و مسئولان به این ماه نگاه ویژه ایی دارند، هدف از تنظیم بازار این است که بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود، زیرا عدم تناسب بین عرضه و تقاضا موجب نارضایتی مردم می شود و رضایت مردم نیز برای دولت و نظام بسیار حائز اهمیت است.



این مسئول ادامه داد: برای تنظیم بازار در اسفند ماه باید چندین کار عمده صورت گیرد، اولین مسئله ایی که مورد نظر دولت است تامین کالای مورد نیاز مردم بویژه اقلام ضروری است، مرحله بعدی توزیع کالا است که با برنامه ریزی دقیق به صورت متوازن در شهرستان صورت گیرد.



تامین کالا، توزیع متوازن، نرخ مصوب، برچسب کالا و فاکتور عناصر مورد نیاز تنظیم بازار



فردی بیان کرد: مرحله بعدی تنظیم بازار قیمت گذاری و نرخ گذاری مصوب کالاها است که باید سراسری باشد، همه کالاها برچسب داشته باشند و مغازه ها موظفند به ازای خرید به مشتریان فاکتور بدهند، برای انجام این امور بازرسان اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی فعالیت بیشتری داشته باشند تا در صورت دیدن تخلف با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.



وی افزود: سهمیه میوه و مواد پروتئینی شهرستان جذب شود و میزان ذخیره مواد مورد نیاز سنجیده شود تا در تعطیلات مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد، نظارت بر مراکز، انبارها و سردخانه ها افزایش یابد.



وی اظهار داشت: در خصوص برپایی نمایشگاه بهاره که اتاق اصناف با همکاری اتحادیه ها و اداره صنعت، معدن و تجارت برگزار می کند، باید بازرسی و نظارت کافی بر قیمت و کیفیت اجناس ارائه شده صورت گیرد و حداقل کالاها با 5 تا 20 درصد تخفیف ارائه شوند.



فرماندار شهرستان قدس گفت: کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم در تعطیلات عید باید در اولویت قرار گیرند و نظارت هم به گونه ایی صورت گیرد که سود اضافه ای بر سود قانونی از مردم دریافت نشود، همچنین مکانی برای پارکینگ خودروهای مشتریان تهیه شود تا ترافیک ایجاد نشود.



نمایشگاه بهاره قدس امسال 270 غرفه دارد



در ادامه نشست مذکور رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قدس اعلام کرد: نمایشگاه بهاره شهرستان قدس امسال با 270 غرفه برای دومین بار در استادیوم ورزشی شهرستان برگزار می شود که موجب شده که ظاهر نمایشگاه بهتر باشد و ترافیک نیز کاهش یابد.



حسن عقبایی افزود: برای بحث پارکینگ برنامه هایی در حال انجام است که امید می رود تا روز افتتاح نمایشگاه که 12 اسفند ماه است مکانی برای پارکینگ آماده شود و برای برقراری امنیت نمایشگاه نیز با نیروی انتظامی همکاری های لازم صورت گرفته، همچنین تیم های بازرسی افزایش یافتند.



وی ادامه داد: در سال گذشته سهمیه سیب درختی شهرستان 85 تن و پرتقال 163 تن بوده که امسال با توجه به کاهش سهمیه کل استان، سهمیه شهرستان نیز کاهش یافته است و سهمیه سیب درختی به 50 تن رسیده و سهمیه مصوب پرتقال نیز اعلام نشده است.



این مسئول در پایان گفت: شهرستان برای جذب سهمیه های اختصاص داده شده هیچ مشکلی ندارد و هیچ کمبود کالایی در شهرستان نیست و شهروندان با آرامش خیال به پیشواز سال نو بروند.