آغاز جلسه علنی مجلس با تاخیر 80 دقیقه ای/ نطق میان دستور نمایندگان اولین دستور کار جلسه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و بررسی گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد وضعیت خودروهای وارداتی و همچنین بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه ماده ای از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازاننیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

به گزارش مهر، از ساعت 8.30 تا ساعت 9:50 جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه موضوعات مربوط به مذاکرات ژنو، سوریه، لایحه بودجه و همچنین توصیه های رئیس مجلس به نمایندگان در خصوص اظهارنظر در مورد مسائل سیاست خارجی و عملکرد دولت در زمینه های مختلف بیان شده است.

قرار بود امروز ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

در آغاز جلسه علنی ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با فریاد، درخواست بیان تذکر آیین نامه ای داشت. این اقدام وی موجب بی نظمی مجلس و حضور غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در محل صندلی وی شد که با درخواست حداد، آقامحمدی آرام شد.

رئیس مجلس پس از نطق خود در آغاز جلسه امروز، جایگاه خود را به محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس واگذار کرد و دستور جلسه هم قرائت نطق میان دستور نمایندگان اعلام شد.