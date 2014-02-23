3 هزار اثر تاریخی و طبیعی در سیستان و بلوچستان شناسایی شد

ملک سنجرانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: از تعداد 3 هزار اثر تاریخی، طبیعی و باستانی شناسایی شده در استان تعداد یک هزار و 650 مورد در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان دارای قابلیت ها و پتانسیل های بسیاری در زمینه تاریخی و گردشگری دارد افزود: آثار موجود و جاذبه های استان بیش از آثار شناسایی شده است و لذا کارشناسان این سازمان در صدد افزایش این آثار تا بیش از 3 برابر هستند.

وی شهر باستانی سوخته با قدمت 5 هزار ساله را یکی ازمهمترین جاذبه های تاریخی و باستانی در شمال استان نام برد و افزود: در جنوب استان نیز جاذبه های تاریخی و طبیعی بسیاری از جمله آتشفشان نیمه فعال تفتان، طبیعت کوه بیرک و همچنین قلعه های تاریخی سب و سنگواره های نگاران در سراوان چشم هر بیننده و گردشگری را به خود مجذوب می کند.

سنجرانی ادامه داد: قلعه های کهن و مشهور استان از جمله قلعه ناصری در ایرانشهر، قلعه حیدرآباد در خاش، قلعه سب در سیب و سوران و سایر آثار تاریخی از جمله آتشکده کرکوه، تخت عدالت، زاهدان کهنه، سکوهه و دهانه غلامان در سیستان از جمله جاذبه های گردشگری در استان و در نوع خود بی نظیر است.

وی وجود سواحل زیبای عمان و گل فشان ها و چشمه های گوگردی، کوه های مینیاتوری، جنگل های حرا، نخلستان های خرما با ترکیبی از شالیزارهای برنج و باغ های موز و انبه را در جنوب استان از جمله جاذبه های طبیعی استان نام برد و گفت: برخورداری از چنین جاذبه های گردشگری فرصت مهمی را برای مردم استان و همچنین مردم سایر استان های دیگر در ایام نوروز به منظور اشنایی با جاذبه های فرهنگی و تاریخی فراهم ساخته است.