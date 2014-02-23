برگزیدگان مسابقه عفاف و حجاب در ورامین مشخص شدند

دبیر مسابقه عفاف و حجاب ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: مسابقه بزرگ عفاف و حجاب با هدف ترویج فرهنگ حجاب در میان نسل جوان کشور، در ایام الله دهه مبارک فجر برگزار شد.



سید محسن احمدی افزود: برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و گسترش مولفه های فرهنگی در جامعه، باید به کتاب و کتابخوانی بیشتر توجه شود و در همین راستا ستاد نماز جمعه و شهرداری ورامین با برگزاری این مسابقه به بالا بردن فرهنگ مطالعه نگاهی ویژه نشان داد.



وی با تأکید بر ترویج و تعمیق فرهنگ مطالعه در سطح شهرستان از طرف متولیان امر گفت: اشاعه و تعمیق این فرهنگ که ریشه در آرمان های مکتب اسلام دارد نیز باید در بین مردم به ویژه نسل جوان انجام شود.



معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه ورامین با بیان اینکه کتاب حاصل اندیشه های افرادی است که تجربیات خود را مکتوب و به دیگران منتقل کردند و این دانش مکتوب شده را به نسل های بعدی منتقل می کنند، افزود: هرچه بیشتر در جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی تلاش کنیم شاهد رشد اندیشه ها و تربیت انسان های فرهیخته خواهیم بود و توسط آنها جامعه خوب به حرکت درآمده و به پیشرفت و ترقی می رسد.



احمدی اضافه کرد: متأسفانه در حال حاضر كتاب مورد غفلت واقع شده و اين در حالي كه رشد و ارتقاي جامعه در گرو كتابخواني و مطالعه است، به همين جهت مسئولان مربوطه نبايد از اين مهم غافل شوند.



این مسئول ادامه داد: در راستاي نهادينه‌شدن فرهنگ كتابخواني در جامعه بايد با همكاري رسانه‌ها، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها اطلاع‌رساني گسترده‌اي در موضوع توسعه فرهنگ كتابخواني صورت گيرد.



وی سپس به اهمیت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اشاره کرد و گفت: حجاب بهترين حافظ و حصاري است که زن را از خطر بيگانه حفظ مي کند و پوشيده بودن زن در جامعه نه تنها موجب تقويت بنيان خانواده است بلکه سبب حفظ ارزش زن و جلوگيري از ابتذال و تباهي او نيز است.



معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی ورامین با بیان این که پوشش، امنيت زن را در جامعه فراهم مي سازد یادآورشد: اسلام حجاب را براي محدوديت و حبس زن نياورده، بلكه براي مصونيت او توصيه کرده است زيرا اسلام راضي به حبس و ركود و سركوبي استعدادهاي زن نيست بلكه با رعايت عفاف و حفظ حريم اجازه حضور زن را داده است.



وی با اشاره به این که فلسفه حجاب از مسائل مهمی است که آگاهی از آن می تواند یکی از پایه های تحقق فرهنگ پوشش اسلامی گردد گفت: عفاف، فلسفه حجاب است و حجاب، تضمين كننده عفاف و حيا است.

این مسئول متذکر شد: نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضرورت های باورهای دینی مستلزم برنامه ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است.



احمدی متذکر شد: بیش از 70 نفر در این مسابقه کتابخوانی که از کتاب عفاف و حجاب تألیف حجت الاسلام محمودی بود شرکت کردند که فاطمه نوری، فاطمه براری گشتلی، زهرا عالی دایی، عارفه وزیرزاده، زهرا شاهسوند، فاطمه وزیرزاده، فاطمه پوردربندی و ناصر عرب عامری، مصطفی عبادی، سیدعبدالله پورخراسانی و 5 نفر از حوزه علمیه کوثر و 5 نفر از دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین حائز رتبه های برتر شدند.