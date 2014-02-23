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۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

اکرمی عنوان کرد:

بازار كار را باید بوسيله سرمايه و ايجاد اشتغال راهبري كنيم

بازار كار را باید بوسيله سرمايه و ايجاد اشتغال راهبري كنيم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مديركل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان با تاكيد بر توجه و حمايت از بخش خصوصي گفت: با حمايت از حضور بخش خصوصي براي سرمايه گذاري بمنظور افزايش توان توليد و به دنبال آن ايجاد اشتغال، مي توان بازار كار را راهبري كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز اكرمي در سمينار يك روزه معاونين مديركل و روساي ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستانهاي تابعه استان افزود: بايد شرايط لازم را براي بخش خصوصي ايجاد كنيم تا بتوان با سرمايه گذاري، به اشتغالزايي و فضاي كسب و كار رونق بخشيد.

وي با بيان اينكه يکی از اصلی‌ترین و مهمترین دغدغه‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اشتغال است، بر حفظ سطح اشتغال موجود تاكيد و اضافه كرد: بايد با کمک دستگاههای دیگر به دنبال گسترش و بهینه‌کردن وضعیت اشتغال كشور باشیم.

اكرمي بر رصد و تحليل بازار كار تاكيد و خواستار رصد مشكلات اين حوزه توسط كارشناسان و روساي ادارات كار در شهرستانها شد.

اين مسئول، در ادامه به نقش تعاوني ها در ايجاد اشتغال و همچنين توانمند سازي تعاوني ها اشاره و اضافه كرد: ایجاد تعاونی ها باعث می شود تا گروه های ضعیف توانمند شوند و مشکل عدم وجود منابع مالی کافی در این بخش حل شود.ارتباط مستمر با مقامات شهرستاني، برگزاري جلسات شوراي هماهنگي، تحليل آماري،بازرسي از كارگاهها، خود ارزيابي و ارتباط مستمر با اداره كل از جمله مسايل مهمي بود كه در نشست مديركل با روساي شهرستانها عنوان شد. 

در پايان نيز مسايل و مشكلات از سوي روساي ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستانها مطرح شد.

 

 

کد مطلب 2241932

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