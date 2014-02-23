روند تاسیس دانشکده فرهنگ و تمدن اسلام و ایران بررسی شد

به گزارش خبرگزای مهر، صد و پنجاه و ششمین جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، روز گذشته در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه گزارش فعالیتهای صورت گرفته و برنامههای در دست اقدام برای تأسیس دانشکده فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ارائه شد. همچنین با اشاره به راهاندازی رشتههای تاریخ منطق، تاریخ هنر، تاریخ ریاضیات، تاریخ پزشکی و تاریخ فیزیک در این دانشکده به راهاندازی قریبالوقوع تاریخ شیمی در مقطع کارشناسی ارشد نیز تأکید شده است.
توجه جامع به مبانی تاریخ تمدن اسلام و ایران و اجتناب از نگاه تک بعدی، جهتگیری عناوین و سرفصلها به سمت نیازهای کشور، تأثیر این دانشکده در ایجاد روحیه خودباوری و خود اتکایی، توجه خاص به نقش شیعیان در شکلگیری تمدن اسلامی، لزوم تألیف متون آموزشی، گزینش و تربیت هدفمند دانشجو و اعضای هیئت علمی و توجه به علوم انسانی در تمدن اسلام و ایران از جمله مسائلی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
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